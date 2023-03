Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai: big-match in Serie A1

Conegliano Novara, in diretta naturalmente dal Pala Verde di Villorba (Treviso), si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 11 marzo 2023, come anticipo televisivo di lusso nel programma della ventiduesima giornata della Serie A1 di volley femminile, che è il nono turno del girone di ritorno. Non servono molte parole per descrivere il fascino della partita che metterà di fronte Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, cioè le due formazioni più forti della pallavolo italiana (e spesso anche internazionale) negli ultimi anni, tanto da essere molto spesso una finale con titoli importanti in palio, anche se stavolta la musica sarà un po’ diversa.

La diretta di Conegliano Novara, basta un rapido sguardo alla classifica per capirlo, ci offrirà infatti una partita delicatissima soprattutto per le ospiti piemontesi, che con 42 punti in classifica sono a pari merito con le cugine di Chieri al quarto posto e devono quindi lottare per non perdere il fattore campo già nel primo turno dei playoff. Conegliano invece, con i suoi 57 punti, è al primo posto, a dire il vero con una sola lunghezza di vantaggio su Scandicci che però ha già giocato una partita in più, comunque il primato è ancora da conquistare per le tricolori in carica. La posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, siamo allora curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella classica diretta di Conegliano Novara…

CONEGLIANO NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Novara sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partite della giornata di Serie A1 femminile selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Conegliano Novara sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI CONEGLIANO NOVARA

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Conegliano Novara avrà logicamente un valore immenso per entrambe le formazioni, anche perché la rivalità è grande e quindi le partite fra venete e piemontesi non sono mai banali. La Prosecco Doc Imoco Conegliano è in una posizione di forza, ma non ha ancora piegato la concorrenza di Scandicci, che sta provando a insidiare il primo posto delle campionesse d’Italia in carica, le quali vantano comunque un cammino finora ia limiti della perfezione, con venti vittorie e una sola sconfitta nelle precedenti ventuno giornate di Serie A1 per Conegliano.

La diretta di Conegliano Novara naturalmente potrebbe valere tuttavia ancora di più per le ospiti piemontesi, perché Novara con sedici vittorie e cinque sconfitte ha finora raccolto 42 punti, è quattro lunghezze alle spalle del terzo posto di Monza (che potrebbe ancora essere nel mirino) ma deve fare i conti pure con Chieri, che ha gli stessi punti. Il quinto posto non sarebbe una buona base di partenza nei playoff per la Igor Gorgonzola Novara, che negli ultimi anni era abituata molto meglio. Un colpaccio al Pala Verde potrebbe valere moltissimo, a maggior ragione a ridosso del ritorno anche della Champions League…

