Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai: oggi gara 1 finale play off!

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: OGGI GARA 1 DELLE FINALI SCUDETTO!

Conegliano Novara, in diretta dal Pala Verde di Villorba, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 17 aprile 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Diamo finalmente il via alle finali scudetto della Serie A1 della pallavolo femminile, e senza alcuna sorpresa, ecco che saranno ancora una volta Imoco e Agil volley a contendersi il titolo italiano.

Con la diretta Conegliano Novara di questa sera avremo dunque gara1 della serie che mette in palio lo scudetto: si giocherà al meglio delle tre gare e sappiamo già che sarà grandissimo spettacolo in campo da qui fino al prossimo 24 aprile (data dell’eventuale gara 3). Da anni le azzurre come le pantere sono ai vertici della pallavolo nazionale come europea e pure in questa stagione hanno dato via a partite di altissimo livello: non ci attendiamo nulla di meno per questa prima tappa nella corsa al titolo di Campionessa d’Italia.

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Novara sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video di gara 1 per le finali dei play off di Serie A1 senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Conegliano e Novara, attesa gara 1 delle finali dei play off della Serie A1 di volley femminile, ci pare doveroso andare a ricordare come i due club sono riusciti ad arrivare fino a giocarsi, per la terza volta di fila, il titolo nazionale. Partiamo allora dalle pantere, che approdate al tabellone finale solo ai quarti, in virtù della prima posizione occupata in classifica a fine della stagione regolare (ricordiamo il record di 24 successi su 24 partite) , hanno subito avuto a che fare con Firenze, battuta con un netto 6-0 nel doppio turno. In semifinale per le venete si è invece fatta avanti Scandicci che pure non ha rappresentato alcun problema per la squadra di Santarelli: ancora un netto 6-0 per l’Imoco, che pure ha segnato il record di ben 61 vittorie di fila. Percorso netto e lineare anche per Novara, che pure ha chiuso la stagione regolare della Serie A1 da seconda nella graduatoria finale (con un bottino di 19 vittorie e cinque KO). La Igor, approdata al tabellone dei play off, ha avuto facilmente ragione di Perugia, a cui ha comunque concesso due set nel doppio turno, mentre in semifinale ha fatto appena più fatica contro Monza (che ha vinto comunque solo tre parziali tra andata e ritorno). E ora le ragazze di Mister Lavarini sono pronte all’impresa contro le rivali storiche di Conegliano: ci attende un match stasera davvero strabiliante.

