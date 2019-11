Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai, Supercoppa Italiana volley donne

Conegliano Novara, in diretta dall’Allianz Cloud di Milano, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 16 novembre 2019 con fischio d’inizio previsto alle ore 20,30. Con la diretta di Conegliano Novara si disputa oggi la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile 2019 e per il terzo anno di fila saranno le compagini dell’Imoco come della AGIL volley a contendersi tale ambito trofeo. E’ infatti dal 2016 che i due top club del volley italiano ed europeo si disputano un trofeo più che prestigioso! Fare un pronostico su a chi potrebbe andare questa coppa, l’ultima della stagione passata o la prima della corrente, è praticamente impossibile: il valore delle due formazioni è immenso e pure entrambe le panchine di Santarelli e Barbolini sanno ben gestire scontri diretti di questo livello. Quel che è certo è che non mancherà il grande volley sul taraflex di Milano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CONEGLIANO NOVARA

La diretta tv di Conegliano Novara, Supercoppa italiano di volley femminile, sarà garantita questa sera dalle ore 20,30 in chiaro per tutti naturalmente su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), storica “casa” televisiva del volley italiano. Questo significa di conseguenza che sarà garantita per tutti anche la diretta streaming video della finalissima attraverso il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: IL CONTESTO

Come dicevamo prima appare quasi impossibile fidare un pronostico di questa edizione della Supercoppa di volley femminile: la diretta Conegliano Novara di questa sera infatti vede ancora una volta uno scontro tra titani, tra club che nella passata stagione ( come di certo anche quella corrente) si sono contese fino all’ultimo pallone ogni coppa. Ecco infatti che Conegliano e Novara stanno approdano alla Supercoppa italiana 2019 in ottima forma e ambiziose di mettere da parte un nuovo trofeo. Ricordiamo infatti bene che le venete hanno vinto ( proprio contro le azzurre) lo scudetto della serie A1 della passata stagione : le piemontesi invece hanno fatto loro una preziosissima Coppa Italia. Aggiungiamo che il valore dei due roster è impressionante ma in questo forse l’unico ha un’arma in più che si chiama Paola Egonu, che quest’anno le venete hanno proprio strappato a Novara. Non vediamo dunque l’ora di dare la parola al campo per il grande spettacolo della Supercoppa italiana di volley femminile 2019!



© RIPRODUZIONE RISERVATA