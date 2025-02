DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: UNA PARTITA STORICA!

Manca poco alla diretta Conegliano Novara, che si gioca alle ore 15:30 di sabato 8 febbraio ed è la prima semifinale della Coppa Italia 2024-2025 di volley femminile: una sfida davvero intrigante soprattutto se pensiamo a questa competizione, perché basta sfogliare l’albo d’oro per rendersi conto che la Igor Gorgonzola, che fece doppietta nel 2018 e 2019 proprio battendo le venete in finale, resta l’ultima squadra in grado di vincere la Coppa Italia prima che prendesse il via lo straordinario regno della Imoco, che al momento somma sei titoli consecutivi oltre naturalmente a tutti gli altri trofei messi in bacheca.

Due di queste finali, Conegliano le ha vinte contro Novara: sono quelle del 2021 e 2022, di conseguenza almeno in questo torneo stiamo parlando di due squadre che sono riuscite a onorarlo al massimo delle loro capacità; ora che anche le piemontesi stanno tornando ad un grande livello, e sono per esempio le favorite per vincere la Coppa Cev, la diretta Conegliano Novara non può che essere un grande spettacolo e magari potrebbe anche portare un risultato a sorpresa, questo lo scopriremo quando daremo la parola al campo ma per adesso proseguiamo la nostra analisi sulla prima semifinale di Coppa Italia.

Per la diretta Conegliano Novara in tv sarà facilissimo godersela per tutti gli appassionati del volley perché potranno seguirla comodamente su Rai Sport oppure chiunque si trovi lontano da uno schermo tv può seguirla tramite la diretta streaming video attraverso sito o app di Rai Play.

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: IMOCO FAVORITA

Vicini alla diretta Conegliano Novara, bisogna naturalmente dire che la Imoco è favorita e non di poco: la squadra di Daniele Santarelli deve ancora perdere la prima partita in stagione e, tanto per dare il quadro della situazione, in Serie A1 le basta vincere una delle ultime cinque partite per avere la certezza del primo posto in regular season, un’altra cavalcata trionfale per una squadra che ha segnato la storia recente della pallavolo mondiale, che in patria non conosce rivali da anni e che anche in questa stagione ha le carte in regola per vincere tutto quello che c’è da vincere, essendosi tra l’altro già presa Supercoppa e Mondiale per Club.

Novara, che ha avuto uno straordinario periodo prima che Conegliano iniziasse il suo ciclo, è sulla strada della ripresa: in questo momento occupa la quarta posizione in classifica – sempre in campionato – ma potrebbe puntare anche al secondo posto con un po’ di fortuna e un bel finale di regular season, intanto la semifinale di Coppa Italia può sembrare un risultato scontato ma certamente rappresenta un bel punto di partenza.