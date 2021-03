Diretta Conegliano Novara/ Streaming video tv: semifinale ritorno Champions League

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: DERBY ITALIANO!

Conegliano Novara, in diretta dal Palaverde di Villorba alle ore 20.30 di questa sera, martedì 23 marzo 2021, è il grande derby italiano valido come semifinale di ritorno della Champions League di volley femminile. La diretta di Conegliano Novara sarà l’ennesimo capitolo di una sfida che negli ultimi anni è diventata infinita, ma che questa volta sembra essere già chiusa in favore dell’Imoco: infatti Conegliano settimana scorsa ha vinto per 0-3 la partita d’andata a Novara, il che significa che oggi le piemontesi dovranno mettere a segno un’impresa che sarebbe davvero clamorosa, cioè vincere per 0-3 oppure per 1-3 (il 2-3 non basterebbe) per portare Conegliano al Golden Set, poi naturalmente vincere anche quello per completare la rimonta. L’invincibile Imoco Conegliano di questa stagione dovrebbe dunque perdere addirittura quattro set: Novara è sicuramente una delle poche squadre che possano almeno provare a compiere un’impresa del genere, che però si annuncia difficilissima. Sarà dunque un ritorno dall’esito scontato oppure Conegliano Novara potrà riservarci emozioni e colpi di scena?

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tv di Conegliano Novara sarà garantita in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, per la precisione sul canale Sky Sport Arena, numero 204 del telecomando Sky. Il match di ritorno della semifinale di Champions League sarà disponibile di conseguenza per gli abbonati anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, disponibile su sito e app.

In sede di presentazione della diretta di Conegliano Novara, l’ormai “eterna” sfida tra due squadre che negli ultimi anni si sono contese trofei di ogni tipo in Italia e anche a livello internazionale, abbiamo già accennato che questa volta tutto sembra nettamente indirizzato verso l’Imoco Conegliano. Abbiamo ancora negli occhi il dominio delle venete settimana scorsa a Novara, dove ben poche squadre possono permettersi di dominare come ha fatto Conegliano per uno 0-3 che non è mai stato in discussione, perché l’Imoco ha vinto in modo netto tutti i parziali. Aggiungeteci che appena nove giorni fa, cioè domenica 14 marzo, Conegliano e Novara si sono sfidate pure nella finale di Coppa Italia e anche in quel caso l’Igor Gorgonzola Novara perse contro l’Imoco con il punteggio di 3-1: per le ragazze di Lavarini non sarà facile scendere in campo sapendo che questa volta dovrebbero vincere addirittura quattro set per ribaltare la situazione. Per Conegliano invece il pericolo maggiore potrebbe essere proprio la presunzione di avere già la finale in tasca, ma Egonu e compagne di solito non commettono questo errore…

