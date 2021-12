DIRETTA CONEGLIANO PRAIA CLUBE/ Streaming video tv: il riferimento (Mondiale volley)

DIRETTA CONEGLIANO PRAIA CLUBE: DUE ANN FA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Conegliano Praia Clube, facciamo ben volentieri un passo indietro a due anni fa, quando la società veneta conquistò per la prima volta nella sua storia il titolo di campione del Mondo per club di pallavolo femminile. Eravamo nel mese di dicembre 2019 e si giocava a Shaoxing, in Cina, un torneo che comprendeva ben otto squadre a differenza delle sei dell’attuale edizione. Conegliano vinse la fase a gironi con tre successi su altrettante partite contro le turche dell’Eczacibasi, le cinesi del Guangdong Hengda e le brasiliane del Minas, poi in semifinale ecco la combattutissima vittoria per 3-2 (con tie-break terminato sul 23-21) contro l’altra squadra turca del Vakifbank ed infine in finale riecco l’Eczacibasi, che in semifinale aveva sconfitto Novara ma domenica 8 dicembre 2019 fu piegato da Conegliano in quattro set (3-1) con i parziali di 22-25, 25-14, 25-19, 25-21 per portare le venete e il volley italiano sul tetto del mondo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CONEGLIANO PRAIA CLUBE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Praia Clube sarà garantita per gli abbonati della televisione satellitare, per la precisione sul canale Sky Sport Arena. Di conseguenza, l’appuntamento sarà garantito anche in diretta streaming video, come sempre tramite il sito o l’app del servizio Sky Go.

SECONDO TURNO PER LA POOL A

Conegliano Praia Clube, in diretta dal Başkent Voleybol Salonu di Ankara, capitale della Turchia e sede del Mondiale per Club 2021 di volley femminile, si gioca alle ore 13.00 italiane di oggi, venerdì 17 dicembre 2021, per il girone A del torneo iridato per club di pallavolo che terminerà proprio con questa partita, che così definirà tutti i verdetti in vista della fase ad eliminazione diretta, che ci attende domani con le semifinali e ovviamente domenica con le finali.

La diretta di Conegliano Praia Clube vede l’Imoco campione del Mondo in carica favorita nel confronto con la squadra brasiliana, comunque vincitrice poche settimane fa del Campionato sudamericano per club 2021 di pallavolo femminile per la prima volta. Avversaria dunque di eccellente livello, ma la Conegliano campionessa in carica di tutto, che mercoledì ha travolto per 3-0 il Fenerbahce nella prima partita del girone A dovrebbe essere nettamente favorita. Cosa ci riserverà Conegliano Praia Clube?

DIRETTA CONEGLIANO PRAIA CLUBE: IL CONTESTO

La diretta di Conegliano Praia Clube sarà un’altra gradita occasione per vedere in campo l’Imoco, che poco fa ha visto finire la sua impressionante striscia di vittorie consecutive (un record mondiale per il volley femminile) ma resta senza dubbio la squadra di riferimento a ogni livello per la pallavolo e di conseguenza proverà a confermarsi sul tetto del mondo come due anni fa, prima della pandemia che ha portato alla cancellazione dell’edizione 2020 del Mondiale per Club.

Dall’altra parte vedremo il Praia Clube, che parte per forza di cose nei panni dell’outsider pur essendo la squadra campione in carica del Sudamerica, titolo vinto appena poche settimane fa in una finale tutta brasiliana con il Minas, che a sua volta è in Turchia per partecipare a questo Mondiale per Club e fa parte dell’altro girone. Nella pallavolo non si può mai sottovalutare una squadra brasiliana, ma certamente è Conegliano la favorita…

