Diretta/ Conegliano Roma streaming video tv: testacoda! (Volley)

DIRETTA CONEGLIANO ROMA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Conegliano Roma è in diretta alle ore 19.30 di domenica 16 gennaio 2022: sfida valida per la 15^ giornata nel campionato di volley femminile Serie A1 2021-2022. Va in scena un vero e proprio testacoda nella classifica del campionato, Conegliano comanda al momento a braccetto con Monza a quota 31 punti mentre l’Acqua & Sapone divide l’ultimo posto in graduatoria con Perugia. Le capitoline tornano in campo dopo la sfida persa contro Trentino il 18 dicembre scorso, Conegliano è addirittura ferma alla vittoria nello scontro diretto contro Perugia del 4 dicembre scorso.

L’impresa sembra improba per Roma come sottolineato da Giulia Bucci, libero dell’Acqua & Sapone: “Domenica ci confronteremo con Conegliano, che oltre ad essere una delle squadre più forti, a differenza nostra, ha potuto avere un certa continuità d’allenamento. Ma ciò non ci farà desistere dal tentare la bella prestazione fatta all’andata quando abbiamo espresso un bel gioco di fronte al grande pubblico del Palazzo dello Sport di Roma, percependo una grande emozione. Domenica cercheremo come sempre di scendere in campo concentrate e con tutta la grinta possibile.”

DIRETTA CONEGLIANO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Roma sarà trasmessa oggi su Sky Sport Arena e di conseguenza sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il derby lombardo di volley anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Conegliano Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Conegliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, mentre l’eventuale successo di Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

