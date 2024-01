DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW/ Video streaming tv: parla Daniele Santarelli (16 gennaio 2024)

DIRETTA CONEGLIANO RZESWZOW: PARLA SANTARELLI

Mentre si avvicina la diretta di Conegliano Rzeszow, facciamo un passo indietro a settimana scorsa e alla vittoria delle venete contro le belghe del Beveren, che ha portato la matematica certezza del primo posto nel girone. L’allenatore dell’Imoco, Daniele Santarelli, aveva commentato così il successo in terra belga: “Al di là della caratura dell’avversario sono particolarmente contento perché ho visto cose buone. Siamo state particolarmente ordinate. Temo sempre queste partite perché sai di avere molto di più. Ma la testa fa la differenza così come l’atteggiamento, e quest’ultimo è stato quello giusto”.

Santarelli si è anche permesso di ruotare la squadra, con ulteriore soddisfazione visti gli esiti: “Nonostante il vantaggio ho visto le ragazze continuare a spingere. Ci è rimasto da affrontare il Resovia e ci teniamo a finire alla grande”, era il messaggio lanciato alle polacche in vista della partita di questa sera al Palaverde, dalla quale tecnicamente l’Imoco non ha nulla da chiedere, ma che vuole comunque onorare nel migliore dei modi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Rzeszow non sarà garantita, tuttavia la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Conegliano Rzeszow, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

CONEGLIANO RZESWZOW: UNA PASSERELLA

Conegliano Rzeszow, diretta dagli arbitri Juraj Mokry e Nurper Ozbar con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 16 gennaio 2024, si gioca naturalmente presso il Palaverde di Villorba (Treviso) per la sesta e ultima giornata del girone D della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024, con la quale si chiuderà quindi la fase a gruppi. Finora tutto è andato benissimo per la A. Carraro Imoco Conegliano, una delle maggiori pretendenti al successo finale, che ha onorato il suo status di grande favorita del girone con cinque vittorie in altrettante partite disputate, compreso il successo per 1-3 già ottenuto all’andata contro le polacche del PGE Rysice Rzeszow.

La diretta di Conegliano Rzeszow quindi sarà una sorta di amichevole di lusso per le padrone di casa venete, che hanno già ampiamente blindato il primo posto nel girone e con esso l’accesso immediato ai quarti di finale, senza passare dal precedente turno dei playoff. Fin qui dunque potremmo parlare di missione compiuta, anche se naturalmente per Conegliano sarà la fase ad eliminazione diretta a dare i verdetti più attesi, ricordando che l’anno scorso l’avventura finì proprio ai quarti per mano del Fenerbahce. Prima comunque c’è da onorare la chiusura del girone, tutto andrà secondo pronostici anche questa sera nella diretta di Conegliano Rzeszow?

DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Rzeszow, sesta uscita stagionale in Champions League, possiamo notare naturalmente che l’Imoco ha già dato notevoli segnali di forza nella prima parte della stagione in tutte le competizioni, di cui il punteggio pieno in Champions League non è nemmeno il segnale più clamoroso, se si pensa che in Italia Conegliano è addirittura a sedici successi su altrettante partite finora disputate nel campionato di Serie A1, oltre alla vittoria della Supercoppa Italiana con un netto 3-1 contro le grandi rivali di Monza (ora trasferite ufficialmente a Milano) che a maggio scorso portarono la contesa per lo scudetto fino a gara-5.

Stiamo di fatto parlando di un cammino perfetto, che quindi Conegliano non vorrà sporcare nemmeno in una partita che in realtà ha poco da dire e potrebbe essere più importante per le avversarie. Il Rzeszow infatti è secondo con 9 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte nelle prime cinque giornate, ma potrebbe ancora essere sorpassato alla piazza d’onore dallo Stoccarda, quindi avrebbe bisogno di portare a casa qualcosa da Villorba per evitare brutte sorprese. Le motivazioni sono dalla parte delle polacche, chissà se questo sarà un aspetto significativo per la diretta di Conegliano Rzeszow…











