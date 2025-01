DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW: LA IMOCO CHIUDE IL GIRONE

La diretta Conegliano Rzeszow, che si gioca al PalaVerde di Villorba per la sesta giornata nel girone A di Champions League 2024-2025, chiude la prima fase del torneo ed è la partita che dovrebbe consegnare alla Imoco il primo posto in classifica e, di conseguenza, la qualificazione diretta ai quarti di finale. Lo scorso 27 novembre Conegliano aveva vinto alla Hala Podpromie per 3-1, e il set messo in cascina dalle polacche lascia ancora uno spiraglio per il sorpasso; tuttavia la Imoco ha lasciato per strada solo quel singolo parziale lungo il percorso, di conseguenza il primato nel gruppo A è vicinissimo per le ragazze di Daniele Santarelli.

Prosegue la marcia trionfale delle pantere in stagione: sabato nell’anticipo di campionato Conegliano ha dominato anche a Firenze contro Scandicci, allungando in una classifica che vuole le venete sempre più al comando della classifica e ancora imbattute in un’annata che può rivelarsi trionfale come già quelle precedenti, adesso arriva la partita con cui fare il passo avanti verso il bis in Champions League e dunque staremo a vedere quello che ci dirà il taraflex del PalaVerde per la diretta Conegliano Rzeszow, aspettando la quale possiamo fare qualche ulteriore considerazione sui suoi temi principali.

CONEGLIANO RZESZOW STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta Conegliano Rzeszow non dovrete affidarvi ai canali della televisione ma alla piattaforma DAZN: si tratterà di una visione in diretta streaming video tramite apparecchi mobili.

DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW: BASTA UN SET

Torniamo dunque a parlare della diretta Conegliano Rzeszow per dire che alla squadra polacca non basterà vincere per agganciare il primo posto, ma dovrà farlo per 3-0 e anche in quel caso potrebbe non essere sufficiente: Rzeszow infatti ha lasciato per strada un altro set nel girone A e dunque al momento ne ha persi 4, per la Imoco come detto soltanto uno e dunque è fin troppo evidente che, per il primato in classifica, la squadra polacca debba ottenere un 3-0 al PalaVerde e poi sperare che il quoziente dei punti raccolti superi quello di Conegliano, tradotto significa che Rzeszow dovrebbe ottenere una vittoria netta questa sera.

Dal canto suo alla Imoco serve un semplice set: vinto quello, anche da questo punto di vista sarebbe al riparo da brutte sorprese e, per quello che è stato il passo fino ad ora, è naturale pensare che Conegliano abbia tutto per vincere proprio la partita, così da sgombrare il canto da qualunque ipotesi. Ad ogni buon conto noi ci aspettiamo un match intrigante e interessante perché Rzeszow, che ha già ottenuto la qualificazione minima ai playoff, rimane un’ottima squadra che potrebbe fare strada in questa Champions League; la speranza poi è che Conegliano si prenda la vittoria nel girone e dunque salti il turno intermedio così da disputare due partite in meno in una stagione già ricca di impegni.