DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ai nastri di partenza per la diretta Conegliano Rzeszow, le semifinali sono davvero ad un passo e quindi noi per buon auspicio ricordiamo il cammino delle venete nella scorsa Champions League, che era finita in trionfo. Dopo il 6/6 nei gironi, per l’Imoco c’era stato un quarto di finale teoricamente ben più tosto rispetto a quello di quest’anno, ma superato con un doppio 3-1 rifilato al Vakifbank Istanbul per accedere alla semifinale, di nuovo con una rivale turca, cioè l’Eczacibasi, superato con solo un filo di fatica in più, cioè con una vittoria per 3-2 all’andata seguita però dallo splendido 1-3 esterno al ritorno.

Infine, la meravigliosa finale derby italiana con il Vero Volley, nella quale Conegliano si è imposta per 3-2 al termine di una intensa battaglia. A questo giro almeno il quarto di finale dovrebbe essere più semplice, l’andata in effetti ha confermato ciò ma guai a sedersi sugli allori, quindi diamo la parola alla diretta Conegliano Rzeszow! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONEGLIANO RZESZOW IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Conegliano Rzeszow in tv sarà, come d’abitudine per la Champions League di volley, una diretta streaming video che DAZN offrirà in esclusiva ai suoi abbonati.

CONEGLIANO RZESZOW: A UN PASSO DALLE SEMIFINALI

Il grande classico degli ultimi anni continua a sorridere all’Imoco, quindi la diretta Conegliano Rzeszow alle ore 20.30 di stasera, mercoledì 12 marzo 2025, dovrebbe ratificare un verdetto che è già nell’aria dopo il successo esterno per 0-3 in Polonia da parte delle campionesse di tutto. Il Palaverde di Villorba ospiterà infatti il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, una sfida che vedeva Conegliano già alla vigilia nettamente favorita sulle polacche del Developres Rzeszow. Dopo la partita d’andata, obiettivamente dovrebbero essere caduti anche gli ultimi dubbi…

La diretta Conegliano Rzeszow dovrebbe quindi ratificare un verdetto sostanzialmente già deciso in Polonia, in una partita con tre set molto diversi fra loro ma finiti tutti allo stesso modo: il primo vide la fuga di Conegliano, la tenace rimonta delle polacche fino al 22 pari ma poi tre punti in fila dell’Imoco per chiudere i conti; il secondo fu dominato dalle campionesse in carica; il terzo invece ha visto Rzeszow vicinissima al traguardo, ma recuperata e infine beffata ai vantaggi. Con l’Imoco lo spettacolo è sempre assicurato, ma la diretta Conegliano Rzeszow dovrebbe avere un finale già scritto…

DIRETTA CONEGLIANO RZESZOW: IMOCO SEMPRE PERFETTA

Si può fare anche a meno della scaramanzia, perché oggettivamente la diretta Conegliano Rzeszow richiederebbe un’impresa epica alle ospiti polacche, cioè una vittoria per 0-3 o 1-3 seguita dal successo anche nel Golden Set. Sarebbe un qualcosa di mai visto in tutta questa stagione, nella quale – come abbiamo avuto già spesso modo di ricordare – l’Imoco Conegliano sta dominando forse addirittura più del solito. Domenica si è aggiunto anche il 3-0 rifilato a Bergamo nella prima partita dei quarti dei playoff, primo passo verso lo scudetto nella post-season della Serie A1.

Riepilogando: in campionato Conegliano è arrivata a ventisette partite vinte su altrettante giocate, grazie al 100% in stagione regolare. Anche in Champions League le venete hanno sempre vinto finora, inoltre ci sono in bacheca i tre titoli assegnati nella prima parte della stagione. Tutto questo ci serve per spiegare perché un eventuale ribaltone polacco sarebbe davvero un miracolo sportivo, che però noi chiaramente auspichiamo non abbia luogo, perché siamo vicini ad avere ben tre italiane in semifinale. Ecco allora che nella diretta Conegliano Rzeszow speriamo di assistere al ”solito” film…