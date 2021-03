Diretta Conegliano Scandicci/ Streaming video Rai: chi ai quarti di finale?

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: CHI PASSA IL TURNO?

Conegliano Scandicci, diretta dagli arbitri Twardowski e Lecourt, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 3 marzo 2021 al Pala Verde di Villorba: fischio d’inizio fissato per la ore 20.30. Siamo nelle fasi più calde del tabellone 2020-21 della Champions league e questa sera con la diretta tra Conegliano e Scandicci certo vivremo una delle sfide più attese per i quarti di finale della prima competizione europea. La posta in palio, trattandosi del turno di ritorno dei quarti di finale è altissima, ovvero un pass che vale la Final Four della manifestazione, e certo anche il calibro delle protagoniste chiamate in causa. Con Conegliano e Scandicci ci riferiamo infatti a due delle migliori realtà del volley italiano ed europeo, con l’imoco soprattutto gran spauracchio, visto il recente record di 50 successi di fila appena recuperato. Lo spettacolo questa sera è davvero assicurato.

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Scandicci verrà trasmessa su Rai Sport + HD, canale che troverete al numero 57 del vostro digitale terrestre: di conseguenza l’appuntamento con la Champions League di volley sarà in chiaro per tutti, e gli appassionati che non possano mettersi davanti al televisore potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito dalla stessa emittente, fruibile con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone e visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Conegliano e Scandicci, gran match di ritorno dei quarti di finale di Champions league, ci pare doveroso dare un maggior contesto a tale incontro, tenendo dunque conto anche del percorso fin qui fatto dalle due società nella manifestazione. Ricordiamo per le pantere un cammino praticamente perfetto (memori anche del record appena citato): nella fase a gironi della Champions league l’Imoco ha collezionato solo vittorie, lasciando poi alle avversarie appena un set su sei partite disputate. Cammino importante ma appena meno lineare per Scandicci, che nel girone A pure ha chiuso da prima, avendo anche incassato due sconfitte, nelle sei partite disputate. Arriviamo poi alla sfida di andata di questi quarti di finale, che ha pure visto ancora il trionfo delle venete, ma solo col risultato di 3-2. Per Conegliano un verdetto appena beffardo, che lascia aperta alle fiorentine non poche chance di ribaltare il verdetto finale.



