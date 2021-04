Diretta Conegliano Scandicci/ Streaming video Rai: gara 1 semifinali play off

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: OGGI SI APRONO LE SEMIFINALI PLAY OFF

Conegliano Scandicci, diretta dagli arbitri Frapiccini e Bassan, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 7 aprile 2021 tra le mura del Pala Verde: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. E’ con la diretta tra Conegliano e Scandicci che oggi daremo il via al quadro delle semifinali dei play off di Serie A1 di volley femminile: in terra veneta ecco la prima gara della serie (si gioca al meglio delle tre partite in questa fase del tabellone finale) che metterà in palio il biglietto che vale la finale per il titolo italiano, e purtroppo pare che il pronostico sia già segnato.

Benchè conosciamo bene il valore della formazione toscana, guidata da Massimo Barbolini, pure sulla carta quella di questa sera pare partita (e in generale serie) già segnata in favore delle pantere. L’Imoco di Mister Santarelli è squadra imbattuta in tutta questa stagione (siamo sul record di 59 vittorie di fila) e prima indiziata al titolo nazionale (come pure in Champions league, dove è finalista e ha già superato ai quarti proprio le toscane): sarà difficile per le toscane lottare per la finale scudetto, già da questa sera.

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Scandicci sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video di gara 1 per le semifinali dei play off di Serie A1 senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Conegliano e Scandicci, ecco che pure Prima ci pare doveroso dare un più ampio contesto al match che ci attende oggi, gara 1 delle semifinali. Partendo dalle venete, ricordiamo che le pantere, vincendo la stagione regolare della Serie A1 2020-21 hanno avuto accesso direttamente al tabellone dei play off per il titolo nazionale ai quarti di finale. Qui le ragazze di Santarelli ci hanno messo poco a regolare Firenze e in appena due match a staccare il pass che vale la semifinale di questa sera (concedendo alle avversarie nemmeno un parziale). Cammino appena più lungo per Scandicci, che chiusa la stagione regolare solo con la 5^ posizione in classifica, ha preso parte ai play off già agli ottavi. Qui le ragazze di Barbolini hanno subito superato Bergamo con un netto 2-0 nella serie (e non concedendo alcun set), mentre ai quarti hanno decisamente fatto maggior fatica contro Busto Arsizio. La serie infatti recita il 2-0 netto per le toscane, ma ricordiamo che le farfalle lottarono in entrambi i casi fino al tie break nei quarti. Non sarà dunque facile per Scandicci avere la meglio su una formazione apparentemente imbattibile e in gran condizione: ci attenderà comunque un match importante.



