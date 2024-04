DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI/ Video streaming Rai: gli allenatori a confronto (volley, oggi 24 aprile 2024)

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: ALLENATORI A CONFRONTO

Per introdurci alla diretta di Conegliano Scandicci, non c’è niente di meglio che mettere a confronto una sintesi delle dichiarazioni dei due allenatori dopo gara-2. Orgoglioso ma anche deluso Massimo Barbolini dopo la sconfitta per 2-3 della sua Savino Del Bene: “Siamo stati noi ad andare vicini a chiuderla, rispetto a Gara-1 dove erano stati loro ad arrivare vicini alla vittoria. Non mi sorprende arrivare a due punti dal successo ed avere ancora da lavorare. Questo è quello che dobbiamo imparare: loro non mollano mai, non sono una squadra che ci regalerà un punto quando ci sarà da chiudere la gara”.

Sicuramente Conegliano ha grande esperienza nella gestione di situazioni con la posta in palio così alta, ma forse raramente se l’era vista brutta come sabato. Lo aveva ammesso Daniele Santarelli, comunque soddisfatto per avere raddrizzato la situazione: “E’ stata davvero una partita molto strana, nella quale ad un certo punto sembravamo spacciati, specialmente nel quarto set, ma siamo riusciti a rimetterla in parità. Mi fa pensare il modo in cui abbiamo perso il primo set, ma fortunatamente l’abbiamo portata a casa grazie ad un grande spirito di squadra”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GARA-3 DELLA FINALE SCUDETTO

Saranno davvero ampie le possibilità per seguire in diretta tv Conegliano Scandicci: se non sarete fra i presenti al PalaVerde, possiamo infatti ricordare che gara-3 della finale scudetto sarà trasmessa sia in chiaro per tutti su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando, sia sui canali di Sky Sport, anche se in questo caso naturalmente solo per gli abbonati alla televisione satellitare. Sarà invece addirittura tripla la diretta streaming video di Conegliano Scandicci, perché oltre ai servizi di Rai Play e Sky Go dobbiamo ricordare anche la trasmissione su VBTV, anche in questo caso tramite abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI CONEGLIANO SCANDICCI

SI TORNA AL PALAVERDE PER LA TERZA PARTITA DELLA FINALE SCUDETTO

Bisogna spezzare la parità in una serie che finora ci ha regalato emozioni e colpi di scena, la diretta di Conegliano Scandicci promette quindi di divertirci parecchio anche stasera, in occasione di gara-3 della finale scudetto del volley femminile che avrà inizio alle ore 20.30 di stasera, mercoledì 24 aprile 2024, naturalmente presso il PalaVerde di Villorba. Comunque vada a finire questa partita e più in generale la finale, dobbiamo già dire grazie a Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, che ci hanno già offerto dieci set di altissimo livello nelle due precedenti partite, curiosamente vinte entrambe dalla squadra in trasferta.

Una vera e propria impresa era stata quella di Scandicci una settimana fa, quando le toscane furono capaci di espugnare il PalaVerde per 2-3 nel primo atto della diretta di Conegliano Scandicci, strappando così alle venete il fattore campo che però l’Imoco si è ripresa sabato, andando a vincere con lo stesso risultato di 2-3 la seconda sfida, naturalmente a Firenze. Il livello è altissimo e di questo si deve rendere merito soprattutto alla Savino Del Bene, che per gran parte della stagione aveva sofferto i confronti con Conegliano e pure Milano ma nei playoff ha eliminato le lombarde in semifinale e ora si sta giocando ad armi pari lo scudetto con le venete: difficile chiedere di meglio verso la diretta di Conegliano Scandicci…

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: UNA FINALE SCUDETTO FINORA MERAVIGLIOSA

Abbiamo già descritto una finale di altissimo livello, d’altronde la diretta di Conegliano Scandicci assegnerà lo scudetto del campionato che è tornato ad essere senza ombra di dubbio il migliore del mondo, se pensiamo che in Champions League le nostre rappresentanti hanno eliminato tutte le big di Istanbul e ci godremo quindi il duello tra l’Imoco e il Vero Volley per il trono d’Europa. Conegliano naturalmente può ambire anche alla doppietta con lo scudetto, mentre Scandicci vuole sparigliare le carte andando a prendersi il titolo tricolore che farebbe la storia della società toscana.

Dopo due partite così equilibrate è difficile sbilanciarsi in pronostici: Scandicci ha dimostrato di avere azzerato il gap che la separava da Conegliano, che d’altro canto è una squadra di campionesse e lo ha dimostrato nel momento più delicato. Dopo aver perso 15-17 al quinto set gara-1 in casa propria, l’Imoco era in svantaggio per due set a uno pure in gara-2, nella quale si è dunque trovata in una situazione praticamente inedita per il “rullo compressore” Conegliano, che avrebbe potuto risentirne, specie sul 21-19 Scandicci nel quarto set. Ecco invece il ribaltone che ha rimesso in parità la serie, ridando forse alle venete anche un leggero vantaggio psicologico. Di certo però ci sarà ancora molto da divertirsi, non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà stasera nella diretta di Conegliano Scandicci…











