Diretta Conegliano Scandicci/ Streaming video Rai: prima semifinale Supercoppa volley

Conegliano Scandicci, in diretta dalla LVF Arena di Vicenza è la partita in programma oggi sabato 5 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Finalmente torna sotto ai riflettori il grande volley femminile: dopo mesi di digiuno imposto dallo scoppio della pandemia da coronavirus, ecco che il pallone torna a risuonare sul taraflex e lo fa per un’occasione speciale, la semifinale della Supercoppa femminile 2020. Questa sera dunque con partita secca si deciderà la prima finalista per il primo trofeo della stagione e davvero non vediamo l’ora di ridare finalmente la parola al campo. Era infatti il 24 febbraio quando abbiamo assistito all’ultima partita di pallavolo: ora dopo sei mesi di stop è tempo di dare ancora spettacolo. E certo la diretta tra Conegliano e Scandicci di questa sera non ci lascerà scontenti: in campo per un pass che vale la finale di domenica vi sono le pantere, campionesse in carica (hanno vinto la Supercoppa nel 2018 e nel 2019) e favorite d’obbligo pronte ad affrontare la sorpresa toscana. La Savino del Bene di Camera e Bosetti nella stagione 2019, che non è giunta a sua giusta conclusione, si stava confermando come terza forza del campionato di Serie A1: e la formazione di Barbolini ha intenzione di riconfermare l’ottima nomea, a partire da stasera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Conegliano e Scandicci sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 18.00 su Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video garantita per la partita di volley femminile tramite il servizio raiplay.it liberamente disponibile. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: IL CONTESTO

E’ trepidante attesa per la diretta tra Conegliano e Scandicci di questa sera, semifinale della Supercoppa di volley femminile: andiamo dunque subito a fare un contesto alla partita prevista, purtroppo solo a porte chiuse, nel palazzetto vicentino. Per dare maggior spazio al volley dopo parecchi mesi di stop forzato, la federazione ha infatti deciso di dare nuova forma alla manifestazione, permettendo l’ingresso di 12 squadre iscritte al campionato e dividendo il tabellone per ottavi, quarti semifinali e finale, con tutte gare secche. Ed è proprio qui, agli ottavi di finale che è cominciato il cammino della Savino del Bene per questa edizione della Supercoppa di volley femminile. La compagine di Mister Barbolini nella prima parte del tabellone ha presto avuto ragione di Brescia, superata con un buon 3-1 al primo colpo: neppure i quarti sono stati problematici per le toscane, che hanno battito la Saugella Monza con un netto 3-1. E dunque Scandicci oggi si presenta in campo nella sfida con l’Imoco in ottima forma: ma questo potrebbe non bastare per far pendere dalla loro parte il favore del pronostico. Dopo tutto l’avversario è quella Conegliano che ormai negli ultimi anni ha vinto davvero di tutto. Le pantere rimangono infatti le nette favorite anche oggi, come in vista della finale di domenica: sono loro le campionesse in carica e non scordiamo che nello spogliatoio di Santarelli troviamo star del calibro di De Gennaro, Wolosz, Sylla, Egonu e De Kruijf. E se pure le venete, in qualità di vincitrici dell’ultima Coppa Italia, approdano solo oggi direttamente al turno, senza aver messo nelle gambe ancora un minuto, pure il favore è tutto per loro. Ma chissà che cosa succederà oggi in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA