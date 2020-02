Diretta Conegliano Scandicci/ Streaming video Rai: semifinale di Coppa Italia

Conegliano Scandicci, in diretta dal PalaYamamay di Busto Arsizio, si gioca oggi sabato 1 febbraio alle ore 18.00 come prima semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2020. Come da tradizione ormai consolidata, il trofeo viene assegnata con una Final Four che quest’anno si gioca a Busto Arsizio: i quarti di finale di mercoledì sera hanno stabilito le squadre partecipanti e allora eccoci pronti a seguire Conegliano Scandicci come prima semifinale del trofeo nazionale di pallavolo. Sfida davvero di altissimo livello tra la Imoco Volley Conegliano che ai quarti ha travolto per 3-0 Chieri e la Savino Del Bene Scandicci che invece tre giorni fa ha avuto la meglio su Casalmaggiore, anche in questo caso per 3-0. Risultati che ci dicono come venete e toscane stiano sicuramente molto bene: in una gara secca dunque potrebbe davvero succedere di tutto…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Scandicci sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando, da sempre casa della pallavolo italiana. Di conseguenza la sfida sarà disponibile anche in diretta streaming video per chi non potesse mettersi davanti a un televisore tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Scandicci, bisogna naturalmente dire che favorite sono le ragazze di Daniele Santarelli, che stanno vivendo una stagione fino a questo momento praticamente perfetta. Le campionesse d’Italia in carica infatti hanno già vinto negli scorsi mesi la Supercoppa Italiana e poi anche il Mondiale per Club: due trofei erano in palio nella prima parte della stagione ed entrambi sono stati vinti da Conegliano, che è anche capolista in campionato. Paola Egonu e compagne sono dunque giustamente un punto di riferimento per tutti nel volley femminile, tuttavia Scandicci è sicuramente una di quelle squadre che almeno in una sfida secca possono mettere in difficoltà le iridate. Le ragazze di Luca Cristofani sono ormai da qualche anno ai vertici della pallavolo italiana, ai quarti hanno vinto in modo perentorio contro Casalmaggiore in una sfida che doveva forse essere sulla carta la più equilibrata e adesso Scandicci si presenta al PalaYamamay con la tranquillità di chi non ha alcunché da perdere. Cosa potrà succedere?



