Diretta Conegliano Scandicci/ Streaming video Rai: sfida impossibile per la Savino?

Conegliano Scandicci, in diretta dal Pala Verde di Villorba, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 3 ottobre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. E’ dunque con un super match che si apre questa attesissima terza giornata per il campionato di Serie A1 di volley femminile 2020-21: con la diretta tra Conegliano e Scandicci infatti vedremo in campo con solo le imbattibili pantere, protagoniste di un avvio di stagione veramente stellare sotto gli ordini di Daniele Santarelli, ma soprattutto la formazione fiorentina, che nella scorsa stagione si era rivelata come le miglior sorpresa del campionato di Serie A1. Benchè il campionato 2019-20 sia stato interrotto proprio sul più bello, per lo scoppio della pandemia e l’imposizione del lockdown, ben ricordiamo le belle imprese della Savino del Bene, che al momento dello stop era terza forza del campionato (mentre Imoco era chiaramente leader indiscussa). E la squadra di Massimo Barbolini chiaramente punta quest’anno a replicare agli ottimi risultati occorsi, magari già dalla sfida di questa sera, che pure si annuncia quasi impossibile contro le venete.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo agli appassionati che la diretta tra Conegliano e Scandicci sarà disponibile questa sera alle ore 20.30 sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv al canale Raisport + HD, al numero 57 del telecomando. Sarà dunque garantita la diretta streaming video della sfida di volley femminile, tramite il noto servizio Raiplay.it, aperto a tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: IL CONTESTO

Siamo davvero impazienti di dare la parola al taraflex del Pala Verde per la diretta tra Conegliano e Scandicci, match che però solo poco prima abbiamo descritto come “quasi impossibile” per la Savino del Bene. E non lo abbiamo certo fatto per demerito della squadra fiorentina, ma perchè siamo ben consci dell’eccezionale stato di forma delle venete, anche quest’anno leader assoluti del primo campionato italiano. Dopo tutto Conegliano, prima ancora che cominciasse il campionato di Serie A1 ci aveva già fatto meravigliare, con l’ottima impresa in Supercoppa Italiana, dove Egonu e compagne hanno agirete superato tutti gli ostacoli (Scandicci compresa) fino a trionfare com un netto 3-0 anche nella finalissima contro Busto Arsizio. Non solo: in campionato pure le pantere non hanno ancora messo il piede in fallo, avendo vinto con un agile 3-1 nel primo turno contro Casalmaggiore, e avendo superato Busto Arsizio solo la settimana scorsa con un rotondo 3-0. Pure va aggiunto che Scandicci non deve comunque disperare: anzi le ragazze di Barbolini hanno comunque mostrato uno stato di forma invidiabile dalla ripartenza. Tolta l’esclusione nel tabellone della Supercoppa italiana (per mano dell’Imoco), la squadra toscana ha comunque ben debuttato contro Bergamo nel primo turno (vittoria al tie break) e solo sette giorni fa pure ha superato Perugia con un buon 3-1. Sarà comunque partita da non perdersi quella di questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA