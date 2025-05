DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE È UN DERBY

In palio l’Europa alle ore 18.00 italiane: è il giorno della diretta Conegliano Scandicci oggi, domenica 4 maggio 2025, per la finale della Champions League di volley femminile. Potrà quindi difendere il proprio titolo la A. Carraro Imoco Conegliano, che ha debuttato nella Final Four alla Ülker Sports Arena ieri pomeriggio battendo con un convincente 3-1 Milano nel derby italiano che era inevitabile con ben tre nostre rappresentanti fra le migliori quattro d’Europa – ma la notizia più bella è che oggi ci attende un altro derby.

Infatti, Istanbul sta ospitando un vero e proprio trionfo italiano, già certo grazie alla meravigliosa semifinale della Savino Del Bene Scandicci, che ha travolto con un perentorio 3-0 le padrone di casa del Vakifbank. Insomma, siamo già certi che la Champions League resterà in Italia, per di più completando il tris di Coppe europee vinte tutte dalle nostre squadre, però adesso resta l’obiettivo più ambito in palio. Conegliano punta alla stagione perfetta conquistando anche il quinto e ultimo titolo possibile, Scandicci sogna il ribaltone proprio nell’occasione più importante: sarà splendida la diretta Conegliano Scandicci!

CONEGLIANO SCANDICCI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta Conegliano Scandicci in tv sarà per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che ha i diritti della Final Four di Champions League, per cui la diretta streaming video è su Sky Go e Now Tv, ma anche Dazn e Euro Volley Tv, però in ogni caso con abbonamento.

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: LE SUPER CAMPIONESSE E LE SFIDANTI RAMPANTI

La diretta Conegliano Scandicci vedrà quindi le venete a caccia dell’ennesima impresa. È anche difficile trovare le parole giuste: potremmo affidarci ai numeri, ribadendo ancora una volta che Conegliano ha perso una sola partita nell’intera stagione. Manca solo la Champions League dopo Supercoppa Italiana, Mondiale per Club, Coppa Italia e scudetto, citati nell’ordine in cui l’Imoco li ha vinti: per Daniele Santarelli e le sue ragazze sarebbe il cosiddetto Grande Slam, che vanta un solo precedente firmato nel 2017-2018 dal Vakifbank (ovviamente con le competizioni nazionali turche).

Scandicci si trova davanti all’ostacolo più difficile possibile, ma con la consapevolezza che potrebbe scrivere una pagina leggendaria: la prima Champions League per la società toscana battendo l’avversaria più forte di tutte. Il morale è altissimo, perché la prestazione di ieri è stata meravigliosa per Scandicci, che ha annichilito a casa sua il Vakifbank con un dominio che raramente si vede in partite di così alto livello. Il ruolino di marcia parla di nove vittorie su nove, tutte per 3-0, in questa edizione della Champions League. Anche la Savino Del Bene si intende di perfezione, per avvicinarci alla diretta Conegliano Scandicci non possiamo chiedere di meglio…