Diretta Conegliano Scandicci/ Streaming video tv: show al PalaVerde! (volley A1)

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: UN BIG MATCH!

Conegliano Scandicci è in diretta dal PalaVerde di Villorba, e si gioca alle ore 20:00 di domenica 4 dicembre: la partita è valida per la 10^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023, ed è un altro big match che la Imoco gioca dopo aver demolito Novara, imponendosi per 3-0 in trasferta. Una Conegliano che nonostante gli addii illustri di Paola Egonu e Miriam Sylla continua a marciare imperterrita in testa alla classifica: ha già giocato due partite in più, dovendo poi onorare gli impegni internazionali, e ha 11 vittorie su 11 con un solo match chiuso al tie break, dunque il solito dominio per le pantere.

Scandicci spera quest’anno di fare il definitivo salto di qualità che possa portarla anche in finale scudetto: le possibilità ci sono tutte vista la qualità del roster, ma la Savino del Bene deve provare a ridurre le distrazioni come capitato nell’ultima giornata, quando è arrivato un ko casalingo contro Busto Arsizio. È comunque 6-3 il record delle fiorentine che sono terze in classifica; vedremo come andranno le cose nella diretta di Conegliano Scandicci, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa scintillante partita di Serie A1.

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Scandicci sarà garantita dalla televisione satellitare: nello specifico il canale per seguire il match di campionato è Sky Sport Arena (numero 204 del vostro decoder) e sarà possibile assistervi anche in diretta streaming video, grazie al servizio dell’applicazione Sky Go che è sempre riservato ai clienti dell’emittente. Ricordiamo poi che la mobilità sarà fornita, in questo caso per i soli abbonati, anche dal portale Volleyballworld.net che manda in onda tutte le partite della Serie A1 di volley femminile.

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Conegliano Scandicci con attesa: come già detto quello del PalaVerde è uno dei match migliori che la Serie A1 di volley femminile ci possa offrire, questo certamente anche grazie alla crescita di una Savino del Bene che vuole provare a fare il passo ulteriore, raggiungendo un livello che negli ultimi anni è stato soprattutto della Imoco e di Novara ma con Monza che si è inserita nella corsa, e che infatti nell’ultima stagione ha giocato la finale per lo scudetto. Si pensava che Conegliano potesse avere un calo, perché comunque le partenze di Egonu e Sylla sono tutt’altro che marginali.

Per il momento invece la Imoco sta dominando anche più dello scorso anno, chiaramente poi bisognerà vedere cosa succederà nel lungo periodo e soprattutto quando arriveranno non solo i doppi impegni, ma si giocheranno partite dal peso specifico importante. Lì la mancanza dei due martelli azzurri potrebbe anche farsi sentire, per ora nel girone di andata di questa regular season Conegliano sta dimostrando di essere ancora il punto di riferimento per tutte e la squadra da battere, adesso però vedremo quello che succederà nella diretta di questa partita valida per la 10^ giornata.











