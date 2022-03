Diretta Conegliano Scandicci/ Streaming video tv: un altro big match! (volley A1)

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: UN ALTRO BIG MATCH!

Conegliano Scandicci è in diretta dal PalaVerde di Villorba, alle ore 19:30 di domenica 6 marzo: l’appuntamento con la 22^ giornata di volley Serie A1 2021-2022 ci presenta un big match tra due delle migliori squadre del nostro campionato femminile. Conosciamo bene la Imoco, che giovedì ha giocato un’altra grande sfida contro Novara (era un recupero) e che, dopo aver vinto tutto, punta ovviamente a replicare ma dovendo fare i conti con una concorrenza aumentata, da quella Monza che ha vinto su questo parquet passando poi per la stessa Savino del Bene.

La quale ha 47 punti in classifica con 21 partite giocate: ci sono tutte le possibilità di arrivare anche al primo posto della regular season, ma è chiaro che perché sia così bisognerà ovviamente essere quasi perfette da qui alla fine. Intanto il record dice 17-4, all’andata si era imposta la Imoco in rimonta ma questa potrebbe essere un’altra storia, dunque mentre aspettiamo come andranno le cose non resta che aspettare la diretta di Conegliano Scandicci presentando i temi principali di questa interessantissima partita, che potrebbe facilmente essere un incrocio nei playoff e magari in finale…

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Conegliano Scandicci sarà su Sky Sport Arena: è questo il match che la televisione satellitare propone nella 22^ giornata di volley Serie A1, pertanto si tratterà di una visione riservata agli abbonati che dovranno selezionare il canale 204 del loro decoder. In assenza di un televisore, doppia possibilità di diretta streaming video e sempre in abbonamento: ovviamente l’applicazione Sky Go per i clienti del satellite – attivabile senza costi aggiuntivi – e poi la piattaforma volleyballworld.tv che fornisce tutte le gare dei campionati maschile e femminile di volley.

DIRETTA CONEGLIANO SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Conegliano Scandicci prenderà il via tra poco: parliamo di due squadre che sono anche impegnate in Europa, a tale proposito giova ricordare che mercoledì sera la Savino del Bene ha battuto 3-0 l’Aydin al PalaRialdoli, conquistando così la seconda vittoria in semifinale e volando in finale di Challenge Cup, dove affronteranno il Tenerife (il match di andata è tra poco meno di due settimane) che ha eliminato l’Obrenovac. Conegliano invece ha dominato il suo girone di Champions League, dove difende il titolo: le pantere hanno vinto sei partite su sei e non hanno lasciato per strada nemmeno un set.

Adesso però la strada rischia di complicarsi perché nei quarti di finale ci sarà il derby contro Monza, una squadra che come abbiamo già detto ha saputo vincere al PalaVerde e in generale sta disputando quella che potremmo considerare la stagione della consacrazione. Intanto però la diretta di Conegliano Scandicci servirà alle due squadre per sistemare la loro posizione in classifica, anche se chiaramente soltanto una delle due uscirà dalla serata con la vittoria; sarà interessantissimo scoprire quale sarà, tra qualche ora il big match nella 22^ giornata di volley Serie A1 prenderà il via e avremo le nostre risposte…



