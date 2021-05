Diretta Conegliano Vakifbank Istanbul/ Streaming video Rai, finale Champions League!

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK ISTANBUL: OGGI LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Conegliano Vakifbank Istanbul, diretta dagli arbitri Michlic e Dobrev, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 1 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00, tra le mura dell’AGSM Forum di Verona. Si accede oggi la finale della Champions league 2021 di volley femminile e con la diretta tra l’azzurrissima Conegliano e le turche del Vakifbank Istanbul ci aspetta un match superlativo, davvero da non perdersi, che pure metterà in palio l’ultimo e il più importante trofeo della stagione sul continente.

Protagoniste le due squadre migliori d’Europa: da una parte le campionesse d’Italia in carica e vincitrici di Coppa Italia e Supercoppa nazionale, ovvero le venete dell’Imoco che ormai hanno raggiunto il record di 63 successi di fila: di contro le turche guidate da Giovanni Guidetti, campionesse nazionali, pronte a fare loro la quinta Champions league della loro storia. Ci attende una finale davvero al cardiopalma.

Per la diretta tra Conegliano e Vakifbank Istanbul, finalissima della Champions league 2020-21 di volley femminile, è stata prevista per gli appassionati italiani un’ampia copertura mediatica. Lo scontro di Verona sarà infatti visibile in diretta tv sulla tv nazionale e per la precisione su Rai 2 (al numero 2 del telecomando del digitale terrestre), con diretta streaming video dell’incontro con le venete disponibile per tutti tramite il noto servizio Raiplay.it. In aggiunta la finale oggi alle ore 17.00 sarà visibile in diretta tv anche su Sky, al canale Sky Sport Arena (numero 204 del telecomando): l’incontro con l’Imoco sarà dunque disponibile per gli abbonati alla tv satellitare anche in streaming video tramite il servizio Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA PARTITA SU RAI2

Impazienti di dare la parola al campo di Verona per la diretta tra Conegliano Vakifbank Istanbul, finale della Champions league di volley femminile, ci pare doveroso andare a riepilogare brevemente anche come le due squadre sono arrivate oggi a contendersi il massimo trofeo del continente. Cominciando dalle venete, abbiamo già accennato a una stagione straordinaria per le ragazze di Santarelli: scudetto, Coppa italia e Supercoppa troneggiano nella bacheca dell’Imoco e il record di 63 successi di fila davvero è qualcosa di straordinario. Per Conegliano ricordiamo dunque che il cammino delle venete in Champions era cominciato ai gironi, quando nel girone B le gialloblu conquistarono presto il primo piazzamento e dunque la qualificazione alla fase finale: nel tabellone le nostre beniamine superarono poi facilmente Scandicci e Novara in due derby italiani davvero spettacolari, per i quarti e le semifinali, fino ad approdare al match di questo pomeriggio. Percorso prestigioso anche per il club turco, che pure nei giorni chiuse il gruppo C da prima in classifica, realizzando 6 successi su 6: nel tabellone finale il Vakifbank non ha sbandato contro le polacche del Chemik ai quarti, ma ha faticato e non poco a superare Busto Arsizio in semifinale: pure Guidetti alla fine ha avuto ragione anche delle lombarde e ha staccato il pass per la finale. E ora non ci resta che metterci comodi e goderci la diretta tra Conegliano e Vakifbank Istanbul, bollente finale della Champions league!



