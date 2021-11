Diretta Conegliano Zok Ub/ Streaming video tv: debutto in Champions league!

DIRETTA CONEGLIANO ZOK UB: TUTTO FACILE?

Conegliano Zok Ub, diretta dagli arbitri Boulanger e Porvaznik, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 24 novembre 2021 al Pala Villorba: fischio d’inizio previsto alle ore 19.30. Comincia il cammino in Champions league delle Pantere di Mister Santarelli: siamo dunque al primo turno della fase a gironi della massima competizione per club del continente e le venete sono pronte a cominciare al meglio la propria scalata verso l’ennesima coppa.

Per loro anzi un impegno sulla carta abbastanza “semplice” contro le serbe dello Zok Ub, che solo l’anno scorso fece il suo debutto sul continente, ai quarti di finale della Coppa Cev (venendo sconfitte poi da Monza, vincitrice quell’anno del trofeo). Nonostante la gran differenza con le ragazze di Boricic (che pure hanno dovuto affrontare la fase di qualificazione alla Champions league) ci attende oggi un match comunque interessante: chissà che cosa ci dirà la diretta Conegliano Zok Ub.

DIRETTA CONEGLIANO ZOK UB IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Segnaliamo agli appassionati che per questa edizione 2021-22 la Champions league di volley femminile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Discovery+, che ne ha acquistato i diritti. Oggi dunque la sfida Conegliano Zok Ub sarà visibile non già in diretta tv ma solo in diretta streaming video, sulla già citata piattaforma digitale, a cui sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA CONEGLIANO ZOK UB: IL CONTESTO

Pur consapevoli del valore della formazione serba che solo nella scorsa stagione ha fatto sua che la Supercoppa nazionale, ecco che per la diretta tra Conegliano e Zok Ub non possiamo non vedere le venete come nette favorite al trionfo: ma più che per demerito delle rivali, per merito della comagine di Santarelli, che ormai già superato ogni record. Detentrici dello scudetto, della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana, ma pure della Champions league e vincitrici anche dell’ultima edizione del mondiale per club, le pantere sono davvero la squadra più forte che esista al mondo e non solo.

Dopo una stagione in cui ha vinto tutto, Conegliano sta facendo ancora di più e dopo un avvio di campionato straordinario, ora detiene anche il nuovo record di vittorie di fila conseguite, ben 74 dopo anche il KO imposto solo pochi giorni fa a Trento nell’ultima della Serie A1. Davvero pare che nulla ormai sia in grado di fermare le pantere e ci risulta complicato immaginare che siano le serbe oggi a ottenere vendetta. Ma al solito l’ultima parola avrà il campo!.



