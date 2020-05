Diretta conferenza stampa Conte/ Video nuovo Dpcm regole decreto riaperture 18 maggio

Pubblicità

Oggi una nuova conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (a poche ore dal varo del Decreto Rilancio) in diretta tv e video. Questa volta per annunciare il nuovo Decreto sulle riaperture che dovrà normare le regole a livello nazionale dal 18 maggio in poi. Dopo il Dcpm 26 aprile che ha disegnato la road map della fase 2 dell’emergenza coronavirus (dal 4 maggio), il passaggio che dovrà avvenire riguarda un altrettanto atteso processo di graduale ritorno alla normalità dopo due mesi di lockdown di ogni attività commerciale di questo Paese, che non riguarda solo gli spostamenti ma anche le riaperture delle attività produttive e dei negozi. Dopo il CdM dove è stato varato il nuovo Decreto quadro da soli 3 articoli, Conte illustrerà le nuove regole sulla fase 2 attraverso la consueta diretta video streaming dai canali di Palazzo Chigi. Dalle indiscrezioni finora emerse, pare che stavolta si terrà con i giornalisti presenti in sala, ovviamente seguendo tutte le norme di sicurezza, a partire dal distanziamento interpersonale. Non ci sono indicazioni precise sull’orario: dovrebbe cominciare dopo le 19.45.

«Siamo stati immersi nel dl, da domani inizieremo a lavorare al nuovo Dpcm perché dobbiamo annunciare le nuove misure che scadono il 18. Ma proporrò ai ministri di adottare un decreto legge: sarebbe la soluzione migliore per coinvolgere più intensamente ancora il Parlamento e dato che siamo usciti dalla forma più acuta penso sia possibile adottare lo strumento del dl», aveva detto solo lo scorso 13 maggio il Presidente del Consiglio dichiarando “conclusa” la stagione dei Dpcm urgenti in materia di emergenza Covid-19 (con maggiore coinvolgimento del Parlamento, come promesso anche dall’ultima informativa del Premier a fine aprile).

Dopo l’incontro risolutivo tra le Regioni e i Ministri Boccia e Speranza, il Governo tira dritto per pubblicare il testo del nuovo Decreto riaperture entro la scadenza del 18 maggio. Si è arrivati ad un accordo per linee guida omogenee, ma le singole Regioni dovranno monitorare l’andamento dell’epidemia e quindi, pur avendo la facoltà di regolare la nuova normalità, dovranno tener conto degli indici di contagio che settimanalmente il Ministero della Salute aggiornerà, perché saranno indicazioni utili per individuare subito i nuovi focolai e procedere eventualmente con limitate e locali eventuali zone rosse.

NUOVO DECRETO RIAPERTURE: LE ANTICIPAZIONI

Quello che finora è emerso dai dati epidemiologici è che il trend del coronavirus è in discesa, con un indice di contagio R0 “basso” in tutte le regioni: salvo che in Lombardia e Molise dove è classificato come “moderato” e dove si guarda con preoccupazione alle prossime settimane. La riapertura di negozi, bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri spetterà dunque alle decisioni delle singole Regioni, a patto di rispettare il “patentino sanitario” che CTS e Ministero Salute diffonderanno (attraverso un complicato algoritmo generato da ben 21 parametri come indice contagio, capienza terapie intensive). Il tema della cautela resterà centrale, come del resto ribadirà il Premier Conte nella conferenza stampa imminente da Palazzo Chigi.

La bozza ufficiale del Decreto “quadro” sulle riaperture prevede tre articoli sostanziali in cui viene normata la fase 2 con scadenza questa volta prorogata molto in là, al 31 luglio: ci si potrà muovere liberamente nella propria regione di residenza, senza alcun limite, mandando così in soffitta l’autocertificazione. Ok agli amici e a tutti i viaggi che si vogliono fare all’interno della propria Regione. Resta tuttavia il divieto di spostamento da una regione all’altra: «Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza», si legge nella bozza.

Dal 3 giugno si potrà di nuovo uscire dalle Regioni anche se «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Saranno poi possibili le modifiche a protocolli Inail, «ma rispettare linee guida sui sicurezza», ha spiegato il Premier Conte alle Regioni nell’ultimo vertice in videoconferenza dove è stata presentata l’ultima bozza ufficiale del Decreto riaperture. «Alle Regioni spetta anche il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia e l’invio quotidiano dei dati al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico scientifico. Sulla scorta di queste informazioni i governatori potranno introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive». Da ultimo, ci sarà lo stop da 5 a 30 giorni per le attività economiche che non si attengono alle misure anti-Covid19. Non è da escludersi varo definitivo del Decreto nella giornata di domenica non appena messo a punto il lavoro congiunto di task force, CTS e Regioni.



