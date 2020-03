Diretta conferenza stampa Conte/ Video: oggi nuovo Dpcm e chiusura fino 18 aprile?

Nuova conferenza stampa del premier Giuseppe Conte: è in programma alle 19.20 di oggi, sabato 28 marzo 2020. E potrà essere seguita in diretta tv e streaming video sui canali governativi ufficiali. È stato lo stesso Presidente del Consiglio ad annunciare il nuovo appuntamento. Sarà importante per fornire gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus che l’Italia sta affrontando da oltre un mese e per la quale il governo ha dovuto imporre la chiusura di tutte le attività non essenziali almeno fino al 3 aprile. Il nuovo intervento di Giuseppe Conte potrebbe dunque essere l’occasione per fare il punto della situazione sui provvedimenti finora intrapresi e sul percorso da seguire nei prossimi giorni. Il Tg di La7, ad esempio, non esclude che la conferenza stampa di oggi sia stata convocata dal premier Conte per annunciare le nuove misure previste per le prossime settimane, quindi per comunicare il prolungamento delle restrizioni finora imposte. Lo stesso capo della Protezione civile, nel consueto appuntamento col bollettino, aveva spiegato che nel governo erano in corso valutazioni di questo tipo.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA CONTE: PROROGA CHIUSURE?

Confermare la chiusura totale e i divieti di spostamento per altre due settimane? Potrebbe essere questa la strada decisa dal governo e di cui potrebbe parlare stasera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. L’ipotesi è stata lanciata dal Corriere della Sera, secondo cui l’esecutivo starebbe valutando la possibilità di concedere alcune deroghe, seppur minime, per le aziende. Il 3 aprile scadrà infatti il Dpcm firmato il 22 marzo scorso per fermare il contagio da Coronavirus con l’obbligo di restare a casa. La linea è condivisa da Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, presidenti rispettivamente dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità. Si tratta delle istituzioni sanitarie che venerdì hanno dichiarato che l’epidemia sta rallentando il suo cammino, ma non bisogna interrompere le misure di contenimento. Si va dunque verso altre due settimane di “stop”. È probabile dunque che le misure attualmente in vigore vengano prorogate fino al 18 aprile.





