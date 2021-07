CONFERENZA STAMPA JUVENTUS/ Cherubini: “Cr7 al centro del progetto” e su Dybala…

DIRETTA CONFERENZA STAMPA JUVENTUS: SU CR7 E DYBALA

Termina qui la diretta della conferenza stampa della Juventus in vista della prossima stagione 2021-22, ormai alle porte, e le ultime parole di Agnelli come del vicepresidente Nedved e Cherubini sono state ancora per il mercato e in primis sui nomi di Cristiano Ronaldo e Dybala, certo i più “caldi” del momento. A proposito del campionissimo lusitano, da poco eliminato con la nazionale di Santos agli Europei 2020, Cherubino ha ribadito che si tratta di un giocatore al centro del progetto e che al momento “non vi sono segnali riguardanti un suo trasferimento”. Su Dybala e l’annosa questione del rinnovo invece ha preso la parola Nedved, che ha dichiarato di rimanere, per tramite di Cherubini, in constante contatto col giocatore e che non appena questo tornerà a Torino si riprenderà il discorso lasciato in sospeso: il vicepresidente dunque non si sbilancia eccessivamente, ma potrebbe esserci ottimismo sulla vicenda. con queste ultime osservazioni, si chiude dunque la conferenza stampa della Juventus.(agg Michela Colombo)

PARLANO NEDVED E CHERUBINI

Anche Federico Cherubini ha preso la parola nella conferenza stampa della Juventus: forse l’uomo più atteso, perché è il sostituto di Fabio Paratici e dovrà occuparsi del calciomercato bianconero. Cherubini ha esordito dicendo che a oggi, come dicevamo, non ci sono avvisaglie che Cristiano Ronaldo voglia lasciare la Juventus e che verrà accolto al rientro dalle vacanze; poi ha aggiunto che Paratici è stato un maestro e che, appunto, in sede di calciomercato “non saremo molto attivi, potremmo non fare molti investimenti ma saremo vigili, magari cogliendo opportunità che ci facciano migliorare”. Non è detto però che questo accada; come ha detto Pavel Nedved, la Juventus sa cosa fare per vincere e Andrea Agnelli ha aggiunto che la Juventus ha fatto molto soprattutto fuori dal campo, cambiando il suo management. Cherubini ha poi detto che Massimiliano Allegri è convinto della competitività della Juventus, e anche per questo non ci saranno troppi acquisti; in più “negli scorsi anni sono stati fatti tanti investimenti, e questo ci porta alla stagione con una squadra competitiva”. (agg. di Claudio Franceschini)

CONFERENZA STAMPA JUVENTUS: COME SEGUIRE L’EVENTO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Segnaliamo subito che non è stata prevista una diretta tv o la diretta streaming video ufficiale della conferenza stampa della Juventus, in programma oggi alle ore 14.30: sicuramente i principali canali tv sportivi, come Sky Sport 24, però si collegheranno dall’Allianz Stadium per cogliere i passaggi fondamentali dell’evento, con il presidente bianconero Agnelli.

CONFERENZA STAMPA JUVENTUS: LE PAROLE DI AGNELLI

Andrea Agnelli ha confermato, nella conferenza stampa della Juventus, un aumento di capitale di 400 milioni di euro definito dal CdA; una notizia che era nell’aria e che è stata dunque ufficializzata. Poi il presidente della Juventus, nel suo discorso introduttivo, è tornato sulla questione Superlega: ha parlato della lettera con cui la Uefa ha ammesso la società alla prossima Champions League e confermato come il club bianconero sia disponibile al dialogo, “confidente che la nostra azione legale porterà risultati soddisfacenti”. Sono poi arrivate le prime parole di presentazione di Maurizio Arrivabene, ma qui Agnelli ha voluto sottolineare come sia “riduttivo” presentarlo, avendo un curriculum di grandi responsabilità che parla da solo. “Ha grande conoscenza di sport e politica sportiva, potrà portare elementi importanti all’interno dell’area sportiva”. Nel chiudere con l’augurio che si possa tornare a ragionare come prima della pandemia, dunque con riferimento alla stagione 2018-2019 (ma solo a partire dal 2022-2023), il presidente della Juventus ha anche voluto lanciare il suo in bocca al lupo per la nazionale, che venerdì sera giocherà contro il Belgio nei quarti degli Europei 2020”. (agg. di Claudio Franceschini)

CONFERENZA STAMPA JUVENTUS: ECCO ARRIVABENE E CHERUBINI

Comincia ufficialmente la stagione 2021-22 della Juventus: oggi, giovedi 1 luglio 2021, alle ore 14.30 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium saranno riflettori accesi sulla conferenza stampa della Juventus, dove il presidente bianconero Andrea Agnelli presenterà la nuova area tecnica e discuterà di obbiettivi e ambizioni per il club torinese per la prossima stagione. L’attesa verso questo appuntamento è grande: i tifosi e gli appassionati sono impazienti di vedere le ultime novità all’interno del club biancore e dunque l’approdo di Maurizio Arrivabene in qualità di amministratore delegato e la promozione di Federico Cherubini a capo dell’area tecnica. Ma non solo: sicuramente durante la conferenza stampa, prenderà parola anche il vicepresidente bianconero Pavel Nedved e tra i tanti temi toccati vi sarà certo quello del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, annunciato come nuovo tecnico all’inizio del mese di giugno.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA JUVENTUS: AGNELLI PRESENTA L’AREA TECNICA

Come accennato prima, vi è grande attesa per la diretta della conferenza stampa della Juventus: con oggi la società bianconera darà il via alla prossima stagione 2021-22 presentando tutte le grandi novità dell’area tecnica. Da Arrivabene a Cherubini (presenti in sala) fino ad Allegri: davvero non mancheranno i big da presentare e pure di temi la conferenza non sarà affatto scarsa. Tra mercato (e l’affare Cristiano Ronaldo magari) e ambizioni per la prossima stagione, Agnelli avrà molto di cui parlare oggi alla stampa: e non dimentichiamo che anche a livello societario sono state tante le novità degli ultimi giorni in casa bianconera. Solo ieri il CdA bianconero h annunciato che per l’autunno è previsto un nuovo aumento del capitale fino a 400 milioni di euro, incluso l’eventuale sovrapprezzo, e la conferma degli attuali piani strategici per il club fino al 2024.

