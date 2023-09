DIRETTA CONFERENZA STAMPA TIAGO PINTO ROMA/ Video streaming tv: “Matic? Non me l’aspettavo”

DIRETTA CONFERENZA STAMPA TIAGO PINTO ROMA: SU CALCIOMERCATO E BRUTTO AVVIO

Altri stralci dalla conferenza stampa di Tiago Pinto, nella quale il direttore sportivo della Roma ha toccato vari argomenti: naturalmente il calciomercato, appena terminato e che come già detto ha visto i giallorossi protagonisti. Tiago Pinto si è detto contento di avere acquistato Romelu Lukaku (per il quale ha dato parte del merito all’intervento di José Mourinho): “Lui e Dybala? Li abbiamo fatti sentire importanti e non è solo questione di soldi o contratti” ha detto, ricordando come la prima estate alla Roma fosse nell’occhio del ciclone per aver venduto Edin Dzeko all’Inter. Nessun commento sui contratti in scadenza, uno invece sull’addio di Nemanja Matic: “Non me l’aspettavo, ma io prendo il lato positivo che è l’arrivo di Paredes”.

Sugli obiettivi di calciomercato sfumate, per esempio Davide Frattesi, ha rimarcato l’obbligo del fair play finanziario e sottolineato che “ognuno è libero di fare le sue scelte”. Poi ha ammesso di aver trattato Marcos Leonardo e Gianluca Scamacca (e Duvan Zapata, sul quale si intuisce ci siano eventuali screzi con le controparti). Sugli arbitri, Tiago Pinto ha poi detto che “noi dobbiamo ascoltarli ma loro devono ascoltare noi”, certe situazioni sono sempre poco chiare e con il Var è diventato un calcio nel quale il calcio conta meno. diventato un calcio nel quale il calcio conta meno. La nota sul brutto avvio di stagione: Tiago Pinto ammette per forza di cose che non si possa essere contenti, ma non per questo la Roma deve andare in panico: “Avremo tutte le condizioni per migliorare dopo la sosta”. (agg. di Claudio Franceschini)

Oggi alle ore 14:30 è in programma una conferenza stampa di Tiago Pinto: il direttore sportivo della Roma si presenta di fronte ai microfoni per fare chiarezza circa la situazione della società giallorossa. Probabilmente un momento voluto anche per dissipare qualche nebbia circa il pesante avvio di stagione: dopo tre giornate di Serie A la Roma ha un solo punto in classifica, frutto del 2-2 contro la Salernitana – dovendo rimontare – e delle sconfitte maturate contro Verona e Milan (quest’ultima in casa).

Non è un caso infatti che la prima domanda posta a Tiago Pinto abbia riguardato la situazione contrattuale di José Mourinho: come noto il tecnico portoghese ha ventilato l’addio al termine della passata stagione, poi è rimasto iniziando il suo terzo anno consecutivo alla Roma ma è ancora con il contratto in scadenza. Questo secondo alcuno avrebbe portato a uno scenario non troppo stabile, anche se il calciomercato è stato importante: sono arrivati Houssem Aouar e Renato Sanches, poi in chiusura di sessione Sardar Azmoun e soprattutto Romelu Lukaku. “I rinnovi sono importanti, vanno trattati nel modo giusto” ha detto Tiago Pinto.

Nella diretta della conferenza stampa di Tiago Pinto, il direttore sportivo della Roma ha poi parlato del Fair Play Finanziario concentrandosi sull’aumento del monte ingaggi ma anche sul fatto che Mourinho abbia portato in prima squadra qualche giovane, in più “dobbiamo spendere il 70% dei ricavi del club e una società come la Roma deve prendere giocatori giovani e di prospettiva per risultati sportivi ed economici”.

Confermato che Marcos Leonardo è un obiettivo di calciomercato, Tiago Pinto ha poi parlato della lotta per la Champions League: intanto, non esiste uno scontro in merito con Mourinho perché i due parlano la stessa lingua, anche in senso figurato. “Ci diciamo le cose in faccia e siamo motivati, carichi per il meglio della squadra”. Dunque, da questo punto di vista l’obiettivo della proprietà è quello di arrivare in Champions League.

