Diretta/ Congo Guinea (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Coppa d’Africa 2024, oggi 2 febbraio)

DIRETTA RD CONGO GUINEA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di RD Congo Guinea sta finalmente per farci compagnia: presentiamo allora le statistiche di queste due squadre nella Coppa d’Africa 2024. La Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto i quarti senza mai vincere nei 90 minuti: sarebbe clamoroso se arrivasse così al titolo, finora abbiamo i tre pareggi nel gruppo F contro Zambia, Marocco e Tanzania e poi un 1-1 contro l’Egitto con qualificazione ai rigori, grazie al tiro decisivo del proprio portiere Lionel Mpasi-Nzau che è nato in Francia e ha fatto la trafila delle nazionali giovanili transalpine fino all’Under 18, è cresciuto nel Psg e poi ha scelto di giocare per la Repubblica Democratica del Congo, diventando in questo momento un eroe nazionale.

La Guinea era inserita nel gruppo C: pareggio prezioso contro il Camerun e vittoria contro il Gambia, poi il ko per mano del Senegal ma comunque il terzo posto conquistato. Agli ottavi si è dovuti arrivare fino all’ottavo minuto di recupero per il gol della qualificazione contro la Guinea Equatoriale: lo ha segnato Mohamed Bayo, che l’anno scorso ha giocato nel Lille e ora è in prestito al Le Havre, con cui sta facendo discretamente. Per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco nel quarto di Coppa d’Africa 2024: finalmente ci siamo, la diretta di RD Congo Guinea sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CONGO GUINEA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Congo Guinea sarà garantita dai canali di Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti televisivi per trasmettere in Italia le partite della Coppa d’Africa 2024. Questo significa inoltre che la diretta streaming video di Congo Guinea sarà garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

I TESTA A TESTA

Nel presentare la diretta di RD Congo Guinea possiamo dire che i precedenti di questo match sono sei, e il bilancio è nettamente a favore dei Leopardi: sono infatti quattro le vittorie della Repubblica Democratica del Congo, poi troviamo un pareggio e una sola affermazione della Guinea. Diciamo allora subito che la vittoria degli Elefanti nazionali risale al gennaio 2004: un 2-1 nel girone di Coppa d’Africa grazie ai gol di Titi Camara e Pascal Feindouno, a ribaltare la rete iniziale di Alain Masudi. Feindouno, campione di Francia con il Bordeaux nel 1999, è il primatista assoluto di presenze (80) con la nazionale guineana, cui ha regalato 30 gol.

In Coppa d’Africa abbiamo un 2-2 nel 1970, sempre nel girone: è il primo precedente di sempre. Poi abbiamo le vittorie della Repubblica Democratica del Congo, quattro consecutive con striscia aperta: una in un’amichevole dell’agosto 2005, le altre tra 2016 e 2017 in una semifinale del Campionato delle Nazioni Africane e nelle due sfide delle qualificazioni al Mondiale di Russia. In trasferta i Leopardi avevano vinto 2-1, in casa 3-1: questo match, ultimo incrocio con la Guinea, era stato risolto in pieno recupero dal rigore di Jonathan Bolingi e Neeskens Kebano, dopo l’autorete di Ousmane Sidibé e il pareggio degli Elefanti con Keita Junior. (agg. di Claudio Franceschini)

UN QUARTO A SORPRESA

Congo Guinea, in diretta dallo stadio Alassane Ouattara della capitale economica ivoriana Abidjan, si giocherà alle ore 21.00 italiane di questa sera, cioè le ore 20.00 locali di venerdì 2 febbraio, per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2024. Onestamente si tratterà di un quarto a sorpresa, perché si attendevano protagoniste diverse rispetto alle Nazionali che animeranno la diretta di Congo Guinea a caccia della qualificazione per le semifinali, che sarebbe un sogno sia per i Leopardi congolesi sia per gli Elefanti Nazionali guineani.

Negli ottavi di finale infatti la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo (l’immenso ex Zaire) ha eliminato ai calci di rigore il più quotato Egitto dopo un pareggio per 1-1 al termine di 120 minuti di gioco; la Guinea invece ha vinto per 1-0 con gol in pieno recupero il “derby” con la Guinea Equatoriale (in realtà le due nazioni sono parecchio distanti), che era più quotata in base ai risultati ottenuti nella fase a gironi. Essere arrivati ai quarti è quindi già una soddisfazione, ma perché fermarsi sul più bello? La diretta di Congo Guinea ci dirà chi potrà sognare ancora più in grande…

PROBABILI FORMAZIONI CONGO GUINEA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Congo Guinea. Il francese Sébastien Desabre, c.t. della RD Congo, dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 4-3-3: in porta Mpasi-Nzau; difesa a quattro formata da Kalulu, Mbemba, Batubinsika e Masuaku; a centrocampo il terzetto con Bongonda, Moutoussaumy e Pickel della Cremonese; infine, il tridente d’attacco del Congo potrebbe vedere titolari Elia, Bakambu e Wissa.

La risposta della Guinea del c.t. Kaba Diawara dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Kone in porta; la difesa a quattro composta da Conte, Diakhaby, Jeanvier e Sylla; in mediana la coppia formata da Moriba e Konate; sulla trequarti ecco invece da destra a sinistra Guilavogui, Camara e Kante, in appoggio al centravanti Bayo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Congo Guinea in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favorita la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo, che formalmente gioca in casa. Infatti, il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 2,85 per il segno X in caso di pareggio ed infine il segno 2 è proposto a 3,35 volte la posta in palio qualora oggi vincesse la Guinea.











