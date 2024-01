DIRETTA/ Congo Zambia video streaming tv: nove anni fa un incrocio in Coppa d’Africa (17 gennaio 2024)

DIRETTA RD CONGO ZAMBIA: I TESTA A TESTA

Anticipando la diretta di RD Congo Zambia, possiamo andare a parlare dei precedenti di questa partita che si gioca oggi per il gruppo F della Coppa d’Africa 2024. Ne troviamo sei, uno dei quali anche nella fase finale di questo torneo: era il 2015, ultima partecipazione dei Chipolopolo alla competizione: la partita era terminata 1-1 con i gol di Given Singuluma, dopo appena un minuto di gioco, e Yannick Bolasie che aveva pareggiato per la Repubblica Democratica del Congo. In generale il bilancio di queste sfide ci racconta di ben quattro pareggi: bisogna dire che il precedente appena raccontato rimane l’unico che in questo testa a testa non sia stato un’amichevole.

Diretta/ Marocco Tanzania (risultato 1-0) streaming video tv: En Nesyri, largo! (17 gennaio 2024)

La più recente in questo senso è quella del novembre 2015 vinta 3-0 dalla Repubblica Democratica del Congo, grazie ai gol di Bopunga Botuli, Guy Lusadisu e Jean-Marc Makusu. L’unico successo dello Zambia è invece quello del dicembre 2005, sempre un test match: in quel caso era finita addirittura 4-1 in favore dei Chipolopolo. Di conseguenza il bilancio nella diretta di RD Congo Zambia è di parità: adesso vedremo se in questo match che apre la Coppa d’Africa 2024 per le due nazionali avremo una vittoria o la tradizione dei pareggi rimarrà forte, ce lo dirà il campo tra qualche ora… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2024, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Marocco in vantaggio! (17 gennaio)

DIRETTA CONGO ZAMBIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Congo Zambia, cosi come tutta la Coppa D’Africa sarà un’esclusiva di Sportitalia, e quindi per vedere questa partita in chiaro vi basterà collegarvi al canale 60 del digitale terrestre. In alternativa sul sito ufficiale dell’emittente televisiva sarà possibile seguire questa partita in streaming.

CONGO ZAMBIA: RISULTATO IN EQUILIBRIO…

La Coppa d’Africa continua a offrire emozioni e la diretta in programma tra Congo e Zambia, in programma oggi 17 gennaio 2024 alle 21:00, si presenta come un capitolo importante nella fase a gironi del torneo. Nonostante entrambe le squadre possano non essere considerate tra le favorite, il calcio africano è noto per le sue sorprese, e questo incontro promette di offrire spettacolo e imprevedibilità. Congo e Zambia, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per avanzare nella competizione, si scontreranno in un match che potrebbe delineare le sorti del girone. Le squadre cercheranno di capitalizzare sulle opportunità create e di difendere con determinazione per conquistare i tre punti messi in palio.

Video/ Tunisia Namibia (0-1) gol e highlights: Hotto la decide di testa (16 gennaio 2024)

La partita potrebbe essere caratterizzata da un approccio tattico cauto da entrambe le parti, ma l’importanza del risultato renderà ogni azione e ogni occasione da gol cruciale. I tifosi possono aspettarsi una partita intensa, con i giocatori che daranno il massimo per portare a casa la vittoria e lasciare il segno nella fase a gironi della Coppa d’Africa. Nonostante il livello di competitività delle due squadre, la bellezza del calcio risiede proprio nella sua imprevedibilità, e questo incontro tra Congo e Zambia potrebbe regalare sorprese e emozioni fino all’ultimo minuto. La Coppa d’Africa, con la sua storia di drammi e trionfi, continua a tenere incollati gli appassionati di calcio di tutto il continente africano.

CONGO ZAMBIA: PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Congo Zambia, le probabili formazioni preannunciano un match teso e combattuto. Il Congo, schierato con un solido 4-4-2, punterà sulla difesa come punto chiave, affidandosi alla coppia centrale Kalulo-Kakuta per erigere un muro invalicabile. In avanti, il duo Pickel-Wissa sarà chiamato a capitalizzare sulle opportunità offensive. Dall’altra parte, lo Zambia si presenterà con un assetto più offensivo, adottando un 4-3-3. Il talentuoso Daka, protagonista nel panorama calcistico inglese, avrà un ruolo centrale nel tridente offensivo, affiancato da Musonda e Phiri. La libertà offensiva concessa a Daka sarà una delle chiavi per la pericolosità dello Zambia in fase d’attacco.

Entrambe le squadre cercheranno di sfruttare al massimo le rispettive formazioni tattiche. Il Congo cercherà di consolidare la propria difesa e colpire in contropiede, mentre lo Zambia punterà sulla creatività e la letalità offensiva di Daka per portare a casa i tre punti. In un girone equilibrato, ogni partita è fondamentale, e Congo e Zambia sapranno che una vittoria potrebbe essere determinante per il cammino nella Coppa d’Africa. L’agonismo in campo sarà palpabile, e i tifosi possono aspettarsi una sfida avvincente che potrebbe riservare sorprese e emozioni fino all’ultimo fischio dell’arbitro.

CONGO ZAMBIA, LE QUOTE

La diretta di Congo Zambia ha delle quote molto buone sul sito di Better, segnaliamo il segno 1 che darebbe la vittoria al Congo a 2,3. Il segno X che decreterebbe il pareggio a 3,5 e la vittoria dello Zambia a 2,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA