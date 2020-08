Diretta Copenaghen Basaksehir/ Streaming video tv: sfida aperta in Europa League

Copenaghen Basaksehir, in diretta dallo stadio Parken della capitale danese alle ore 18.55 di questa sera, mercoledì 5 agosto 2020, si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le Coppe europee tornano infatti protagoniste dopo una sosta forzata di ben cinque mesi dettata dall’emergenza Coronavirus: completati i campionati nazionali, ora c’è spazio per vivere anche tutte le emozioni della Europa League in un anomalo ma gustoso mese di agosto. Per presentare la diretta di Copenaghen Basaksehir bisogna dunque ricordare che nella partita d’andata, gioca l’ormai lontano 12 marzo scorso, i turchi del Basaksehir avevano vinto in casa per 1-0 grazie a un calcio di rigore segnato da Visca al minuto 88 di gioco. Di conseguenza il Basaksehir si qualificherà ai quarti vincendo o pareggiando con qualsiasi punteggio, ma persino perdendo con un gol di scarto a patto di segnarne almeno uno. Con un successo del Copenaghen per 1-0 si andrebbe ai tempi supplementari, mentre i danesi avanzeranno già al 90′ solo vincendo con almeno due gol di scarto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE COPENAGHEN BASAKSEHIR

La diretta tv di Copenaghen Basaksehir sarà garantita sui canali di Sky, che detiene i diritti per l’Europa League. Di conseguenza, per gli abbonati alla televisione satellitare possiamo ricordare che sarà messa a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN BASAKSEHIR

Che cosa ci dicono le probabili formazioni di Copenaghen Basaksehir? Come modello, in una situazione così particolare, prendiamo la partita d’andata, pur tenendo naturalmente conto che da allora sono passati quasi cinque mesi. Il Copenaghen aveva proposto un 4-4-2 con Johnsson in porta, difesa a quattro formata da Varela, Nelsson, Bjelland e Bengtsson, mentre a centrocampo i titolari erano stati Stage, Zeca, Falk Jensen e Blel, ed infine avevamo avuto la coppia d’attacco formata da Daramy e Santos. La risposta dell’Istanbul Basaksehir, in quella circostanza naturalmente padroni di casa, era stata con un 4-1-4-1 con Gunok in porta e davanti a lui Junior, Skrtel, Epureanu e Clichy nella retroguardia a quattro. Capitan Tekdemir regista basso davanti alla difesa, ecco poi Visca, Aleksic, Kahveci e Crivelli in posizione più avanzata, in supporto del centravanti Ba.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo a Copenaghen Basaksehir anche sotto il profilo del pronostico e delle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita di Europa League. Il segno 1 è favorito ed è proposto a 2,60; si sale poi ma davvero di pochissimo a quota 2,75 in caso di segno 2 ed infine l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, perché il segno X vale 3,25 volte la posta in palio.



