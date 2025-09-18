Diretta Copenaghen Bayer Leverkusen streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

DIRETTA COPENAGHEN BAYER LEVERKUSEN: ESITO NON SCONTATO!

Certamente la diretta Copenaghen Bayer Leverkusen andrà osservata con molta attenzione: si gioca alle ore 18:45 di giovedì 18 settembre 2025 al Parken della capitale danese, per la prima giornata di Champions League 2025-2026, e l’esito di questo match inaugurale per le due squadre potrebbe avere un esito a sorpresa.

Il Bayer Leverkusen, che due anni fa ha vinto Bundesliga e Coppa di Germania perdendo la finale di Europa League (unica sconfitta in tutta la stagione) è stato smantellato: via più di mezza squadra titolare, via Xabi Alonso, Erik Ten Hag è durato due giornate di campionato prima di venire esonerato.

Al suo posto l’ex CT della Danimarca Kasper Hjulmand, che ha esordito battendo l’Eintracht; ora sfida speciale per lui contro il Copenaghen, che nell’ultima stagione aveva superato il playoff di Conference League venendo poi eliminato dal Chelsea.

Ecco allora gli ingredienti, perlomeno quelli principali, che ci presentano la diretta Copenaghen Bayer Leverkusen; adesso ne aggiungiamo un altro che riguarda come sempre le scelte che gli allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, dunque prendiamoci del tempo per andare a leggere le probabili formazioni della partita.

COPENAGHEN BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Copenaghen Bayer Leverkusen sarà affidata in tv ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, mentre per la diretta streaming video nessuna novità con l’appuntamento su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN BAYER LEVERKUSEN

Come giocano le due squadre nella diretta Copenaghen Bayer Leverkusen? Stefan Madsen sceglie un 4-4-2 classico con due esterni comunque offensivi, Jordan Larsson a destra e uno tra Achouri e Robert a sinistra, alle spalle invece operano i terzini Huescas e Marcos Lopez (favorito su Meling) con un centrocampo nel quale, rispetto alla sconfitta contro il Brondby, dovrebbe tornare titolare il veterano Delaney per affiancare Lerager o Clem (più il primo che il secondo). Davanti ci sono ancora Claesson e Cornelius: possono scalzare Moukoko e Elyounoussi, ma sarà difficile che succeda dal primo minuto.

Hjulmand ha optato per la conferma del 3-4-2-1: Terrier e Hofmann sono fuori dalla lista Uefa, la squadra non si discosta troppo da quella di venerdì sera con Flekken in porta, una difesa con Badé, Quansah e Tapsoba supportata da Lucas Vazquez, arrivato da svincolato dopo gli anni nel Real Madrid, e Grimaldo, uno dei pochissimi superstiti del Double 2024. In ezzo Andrich, che sarà squalificato in Bundesliga, con Exequiel Palacios o Aleix Garcia; sulla trequarti può giocare il gioiellino Echeverri ma Tillman e Tella restano favoriti, occhio poi a Ben Seghir che vuole una maglia come Poku, davanti ci sarà a tutti gli effetti Schick.

COPENAGHEN BAYER LEVERKUSEN: QUOTE E PRONOSTICO

Ecco anche le quote che regolano la diretta Copenaghen Bayer Leverkusen: studiamo quelle della Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria della squadra danese ha un valore pari a 3,35 volte quanto messo sul piatto, cifra vicinissima a quella che riguarda il pareggio (segno X) che porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte quello che avrete messo sul piatto, infine il segno 2 per il successo dei tedeschi vi farebbe guadagnare 2,10 volte la somma investita su questo match.