DIRETTA COPENAGHEN CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Copenaghen Chelsea, i Blues cercheranno di confermare il loro percorso netto in Conference League e si presentano al Parken con statistiche del tutto positive anche nelle sfide dirette, che sono quattro e hanno visto i danesi difendersi con orgoglio, due pareggi e tra l’altro entrambi raccolti a Stamford Bridge, anche se il Chelsea ha sempre vinto a Copenaghen e, soprattutto, ha subito un solo gol che risale all’ottobre 1998, ottavi di una Coppa delle Coppe che quella squadra allenata da Gianluca Vialli vinse, al Parken decise Brian Laudrup e fu una rete fondamentale visto che all’andata era finita 1-1 a Londra.

Bisogna poi andare alla primavera 2011 per l’altro incrocio, stavolta negli ottavi di Champions League: il Chelsea si era imposto in trasferta con una doppietta di Nicolas Anelka, al ritorno fu 0-0 e quindi altra qualificazione non brillantissima per i Blues, che comunque hanno tradizione favorevole e soprattutto sono nettamente favoriti anche alla vigilia di questo doppio confronto in Conference League. Tuttavia, attenzione alle sorprese che possono sempre arrivare: ora non possiamo fare altro che lasciare che a parlare sia il terreno di gioco e metterci comodi, finalmente la diretta Copenaghen Chelsea può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA COPENAGHEN CHELSEA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Copenaghen Chelsea dovrete collegarvi a Sky, naturalmente dopo esservi abbonati al pacchetto Calcio. Per la diretta streaming ci sarà l’opportunità di seguirla attraverso l’app di Sky Go.

COPENAGHEN CHELSEA, BLUES IN DANIMARCA

Una sfida parecchio interessata in Danimarca con la diretta Copenaghen Chelsea. Si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18:45 e i padroni di casa faranno di tutto per giocarsi quanto più possibile ad armi pari il ritorno a Londra.

Il Copenaghen per arrivare qui ha dovuto avere la meglio contro i tedeschi dell’Heidenheim, un’impresa non facile dopo aver perso l’andata tra le mura amiche. I danesi si sono però superati in Germania vincendo ai supplementari.

D’altro canto il Chelsea ha avuto accesso agli ottavi di finale di Conference League con 18 punti in 6 partite, complici 26 reti segnate e solamente 5 subiti. I Blues hanno sconfitto Sharmock Rovers, Astana, Heidenheim, Noah, Panathinaikos e Genk.

LE PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN CHELSEA

Il Copenhagen giocherà col modulo 4-3-3 con Ramaj in porta. In difesa spazio a Gocholeishvili, Garan’anga, Pereira e Diks. A centrocampo spazio al trio Froholdt, Clem e Meling mentre Chiakha insieme a Elyounoussi e Achouri.

Il Chelsea risponderà con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Jorgensen, pacchetto arretrato formato da James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella. In mediana ci saranno Enzo Fernández e Caicedo con Neto, Palmer e Sancho mentre Nkunku punta unica.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COPENAGHEN CHELSEA

I favoriti per la vittoria di questo incontro sono gli inglesi del Chelsea a 1.57 mentre il successo del Copenaghen è a 5.50. Il pareggio viene offerto a 4,10 con Gol a 1.67 e No Gol a 2.10.