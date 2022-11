DIRETTA/ Copenaghen Dortmund video streaming tv: dominio tedesco nei precedenti

DIRETTA COPENAGHEN DORTMUND: IL TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Copenaghen Borussia Dortmund ci dicono che le due squadre si sono affrontate per la primissima volta nella stagione 2001/02 in Europa League nei sedicesimi di finale. Ad avere la meglio furono sempre i gialloneri in grado di vincere 1-0 sia in casa che in trasferta. L’unica gara giocata dunque in Danimarca tra le due squadre terminò 0-1. C’è poi il match d’andata di questa stagione terminato invece col risultato finale di 3-0. La partita fu decisa già alla fine del primo tempo con i gol di Reus e Guerreiro nel giro di sette minuti.

Nella ripresa metteva la ciliegina sulla torta il giovane talento Bellingham osservato con attenzione dal Real Madrid che vorrebbe provare l’assalto già nel calciomercato di gennaio. Curiosità, il Copenaghen dunque non solo non ha mai fatto punti contro questo prestigioso avversario ma non è proprio riuscito nemmeno a segnarvi contro in una stagione che al momento per il club danese si sta rivelando davvero complicata sotto ogni punto di vista. (Matteo Fantozzi)

COPENAGHEN DORTMUND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Copenaghen Dortmund sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Copenaghen Dortmund saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

TEDESCHI FAVORITI!

Diretta Copenaghen Dortmund, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 2 novembre 2022 presso lo Stadio Parken di Copenaghen, sarà una sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023. È tutto deciso nel gruppo G, con i padroni di casa relegati all’ultimo posto e il BVB al secondo posto, ma sarà una sfida utile per i due allenatori.

Il Copenaghen ha raccolto 2 punti nelle prime cinque giornate, frutto di due pareggi e tre sconfitte. Nell’ultimo turno i danesi sono stati sconfitti 3-0 dal Siviglia. Il Dortmund, invece, è a quota 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I gialloneri nell’ultimo turno hanno ottenuto uno 0-0 contro il Manchester City.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN DORTMUND

Qualche nodo ancora da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Copenaghen Dortmund. Padroni di casa in campo con il 4-3-3: Grabara, Jelert, Sorensen, Lund Jensen, Kristansen, Lerager, Claesson, Clem, Johannesson, Haraldsson, Daramy. Passiamo adesso alla compagine giallonera, in campo con il consueto 3-5-2: K0bel, Sule, Hummels, Schlotterbeck, Adeyemi, Bellingham, Emre Can, Hazard, Reyna, Brandt, Moukoko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Copenaghen Borussia Dortmund. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Copenaghen è a 4,80, il pareggio è a 3,90, mentre la vittoria del Dortmund è a 1,70. Andiamo adesso a scoprire le quote sul numero di gol: Over 2,5 a 1,65 e Under 2,5 a 2,10. Identiche le quote di Gol e No Gol.











