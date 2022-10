Diretta Copenaghen Manchester City/ Streaming video tv: scontata in Champions League

DIRETTA COPENAGHEN MANCHESTER CITY: PARTITA GIÀ SCRITTA?

Copenaghen Manchester City verrà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias: l’appuntamento è alle ore 18:45 di martedì 11 ottobre presso il Parken, per la 4^ giornata nel gruppo G di Champions League 2022-2023. Sembra una partita già scritta: il Manchester City è a punteggio pieno e sta dominando il girone, una goleada dopo l’altra per andare a prendersi un primo posto che appare scontato e che sarà effettivo in caso di vittoria in Danimarca e poi almeno pareggio contro il Borussia Dortmund, unica rivale che al momento potrebbe strappare la leadership agli uomini di Pep Guardiola.

Il Copenaghen invece spera se non altro in una retrocessione in Europa League: i danesi possono sfruttare la crisi del Siviglia con cui hanno pareggiato nella seconda giornata, tuttavia è chiaro che potrebbe rendersi necessario almeno pareggiare con gol al Sanchez Pizjuan. Staremo a vedere, per il momento valutiamo come potrebbero andare le cose nella diretta di Copenaghen Manchester City e, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, analizziamo in maniera più dettagliata quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA COPENAGHEN MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Copenaghen Manchester City verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League, Copenaghen Manchester City, potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN MANCHESTER CITY

Nella diretta Copenaghen Manchester City Jacob Neestrup schiera il 4-3-3: in porta va Grabara, davanti a lui avremo due centrali in Vavro (ex della Lazio) e Khocholava con i terzini che potrebbero essere Diks e Kristiansen. A centrocampo comanda Stamenic, anche se l’uomo di maggiore talento è ovviamente Claesson; il capitano occuperà una delle due mezzali con Lerager schierato sull’altro versante, tanta ex Serie A dunque. Nel tridente offensivo ecco Johannesson e Daramy sugli esterni, come prima punta dovrebbe giocare Haraldsson.

Il Manchester City potrebbe anche decidere per il turnover: da valutare per esempio Akanji spostato al centro con Laporte o Ruben Dias, altrimenti a destra con Joao Cancelo nuovamente sull’altro versante. In mezzo se la gioca sicuramente Gundogan, eventualmente insieme a Bernardo Silva e De Bruyne (l’alternativa in regia rimane ovviamente Rodri); nel tridente offensivo potremmo assistere all’avvicendamento tra Haaland e Julian Alvarez – comunque difficile, almeno all’inizio della partita – più verosimilmente potrebbe riposare uno tra Mahrez e Foden e allora ci sarebbe campo per Grealish, occhio anche al giovane Cole Palmer di cui Guardiola ha parlato molto bene ultimamente.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Copenaghen Manchester City, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 16,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 9,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,13 volte la giocata con questo bookmaker.

