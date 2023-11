DIRETTA COPENAGHEN MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: i 4 precedenti! (Champions League, 8 novembre 2023)

DIRETTA COPENAGHEN MANCHESTER UNITED: TESTA A TESTA

La storia può offrirci qualche numero interessante verso la diretta di Copenaghen Manchester United, partita che vanta infatti quattro precedenti ufficiali con tre vittorie per i Red Devils e un successo danese. I primi due confronti risalgono alla fase a gironi della Champions League edizione 2006-2007, quando il Manchester United vinse con un netto 3-0 ad Old Trafford, ma il Copenaghen si prese la soddisfazione di vincere per 1-0 al ritorno in casa propria. Abbiamo poi la partita disputata il 10 agosto 2020 per i quarti di finale di Europa League, che però nell’anno del Covid furono disputati in partita secca in campo neutro, cioè in Germania a Colonia, con vittoria per 1-0 del Manchester United e conseguente qualificazione per la semifinale.

Video/ Manchester United Manchester City (0-3) gol e highlights: che derby! (29 ottobre 2023)

Infine, naturalmente l’ultimo confronto risale ad appena quindici giorni fa, quando il Manchester United vinse ad Old Trafford per 1-0 la partita d’andata per il girone A di questa Champions League, grazie al gol decisivo segnato da Maguire al 72’ minuto di gioco. In generale, quella del 2006 è l’unica vittoria del Copenaghen contro squadre inglesi, mentre il Manchester United ha perso solo due volte su dieci contro avversarie della Danimarca. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Manchester United Manchester City (risultato finale 0-3): Foden la chiude! (29 ottobre 2023)

COPENAGHEN MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Copenaghen Manchester United sarà affidata alla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Champions League ad eccezione di quella che va in onda su Amazon Prime: in questo caso il canale di riferimento sarà Sky Sport 255, e in assenza di un televisore potrete seguire il match anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che la Champions League è garantita in mobilità sulla piattaforma Infinity Plus: anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

Video/ Manchester United Copenaghen (1-0) gol e highlights: Onana salva i suoi! (Champions, 24 ottobre 2023)

TUTTO APERTO!

Copenaghen Manchester United è in diretta dal Parken, alle ore 21:00 di mercoledì 8 novembre: appuntamento con la quarta giornata nel gruppo A di Champions League 2023-2024, e partita davvero importante per entrambe le squadre. Il Copenaghen tutto sommato ci crede ancora: ha un punto in classifica, vincendo questa sera aggancerebbe il Galatasaray (con cui ha pareggiato) qualora i turchi perdessero a Monaco e dunque i danesi sarebbero in piena corsa per raggiungere gli ottavi, cosa già accaduta in passato e risultato che sarebbe fantastico, soprattutto pensando alla composizione del girone.

Non può sbagliare il Manchester United, che due settimane fa ha vinto con André Onana che ha parato un rigore all’ultimo secondo: dopo aver aperto con due sconfitte i Red Devils sono tornati a vedere la possibilità di centrare gli ottavi, ma il periodo per la squadra resta poco brillante anche al netto del colpo a Craven Cottage, sempre all’ultimo respiro. Vedremo cosa succederà nella diretta di Copenaghen Manchester United, nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN MANCHESTER UNITED

Nel 4-3-3 di Jacob Neestrup per Copenaghen Manchester United dovrebbero trovare spazio Vavro e Diks (favoriti su Boilesen) come centrali di difesa davanti a Grabara, sulle fasce invece possiamo pensare a Ankersen a destra e Christian Sorensen a sinistra con un centrocampo nel quale Claesson, partito dalla panchina in campionato, dovrebbe tornare dal primo minuto al posto di Oscar Hojlund, con Falk e Lerager a completare il reparto. Nel tridente offensivo Diogo Gonçalves e uno tra Bardghji e Achouri giocheranno sugli esterni, con Cornelius o Jordan Larsson da prima punta. Erik Ten Hag continua ad avere parecchi infortunati: Maguire stavolta si gioca il posto con Varane e Lindelof a protezione di Onana, sulle corsie occhio a Reguilon a sinistra con Diogo Dalot che potrebbe scalare sull’altro versante, a centrocampo invece Sofyan Amrabat contende la maglia a Eriksen e McTominay che restano favoriti. Per quanto riguarda trequarti e attacco, Antony e Garnacho se la vedono con Mount; l’ex Chelsea può essere titolare e Bruno Fernandes può scalare sull’esterno, poi Rasmus Hojlund o Rashford, se ci sarà, a giocare come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Copenaghen Manchester United, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quarta giornata nel gruppo A di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 4,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,85 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,80 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA