Diretta/ Copenaghen Siviglia streaming video tv: già spareggio (Champions)

Copenaghen Siviglia, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle oee 21.00 presso il Parken Stadium di Copenaghen, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. E’ già spareggio tra due squadre che hanno iniziato con dure sconfitte il loro cammino nella competizione. Il Siviglia ha subito 4 gol in casa contro il Manchester City, il Copenaghen ne ha presi 3 a Dortmund: una sfida che potrebbe essere già decisiva anche per il terzo posto e la relativa qualificazione in Europa League.

In campionato il Copenaghen ha confermato le sue difficoltà, perdendo 2-1 in casa dell’Odense e staccandosi di 8 lunghezze dalla prima posizione in classifica occupata dal Nordsjaelland. Il Siviglia ha iniziato il cammino nella Liga con un pareggio e 3 sconfitte ma nello scorso weekend ha trovato finalmente la prima vittoria stagionale, espugnando il campo dell’Espanyol con il punteggio di 2-3.

DIRETTA COPENAGHEN SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Copenaghen Siviglia sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale 257) per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN SIVIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Copenaghen Siviglia, match che andrà in scena al Parken Stadium di Copenaghen. Per il Copenaghen, Jess Thorup schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Claesson, Cornelius, Daramy. Risponderà il Siviglia allenato da Julen Lopetegui con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bounou; Carmona, Gudelj, Nianzou, Acuña; Fernando, Delaney; Lamela, Papu Gómez, Isco; En-Nesyri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Copenaghen Siviglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Copenaghen con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Siviglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.

