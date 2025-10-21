Presentazione della diretta Copenhagen Borussia Dortmund, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

Diretta Copenhagen Borussia Dortmund, gialloneri vogliono la seconda vittoria

Tra le tante partite che ci saranno in campo alle 21.00 per la prima parte della terza giornata della League Phase di Champions League ci sarà anche la diretta Copenhagen Borussia Dortmund che vedrà sfidarsi due squadre veterane della competizione ma che hanno avuto due inizi differenti, i danesi dopo l’ottimo pareggio con il Bayer Leverkusen, a sorpresa sono stati sconfitti 2-0 in casa del Qarabag, risultato che li ha lasciati con un solo punto che vale il ventottesimo posto in classifica, questo percorso altalenante però non è nuovo nella stagione come dimostra il quarto posto nella Superliga e l’ultima sconfitta 3-1 in casa del Silkeborg.

I tedeschi invece arriveranno alla partita dopo l’ottima vittoria 4-1 contro l’Athletic Bilbao dell’ultima giornata europea ma anche da una sconfitta 2-1 nel big match di Bundesliga contro il Bayern Monaco nel quale però hanno messo in campo un’ottima prestazione, con i loro 4 punti per ora sono settimi e sarebbero così direttamente qualificati per gli ottavi di finale.

Diretta Copenhagen Borussia Dortmund, come vedere la partita in streaming video

La diretta Copenhagen Borussia Dortmund si giocherà allo Stadio Parken della capitale danese e in Italia potrà essere seguita tramite il servizio di Sky Sport, che detenendo i diritti sulla competizione, metterà a disposizione ai suoi abbonati i canali Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 251) e Sky Sport (canale 258), oltre che lo streaming su SkyGo e NowTv.

Copenhagen Borussia Dortmund, probabili protagonisti della sfida

Come per ogni partite europea anche nella diretta Copenhagen Borussia Dortmund dovremmo poter vedere in campo le migliori formazioni su cui Jacob Neestrup e Niko Kovac potranno fare affidamento, per i danesi questo significa vedere un 4-4-2 con Kotarski come portiere, Lopez, Hatzidiakos, Gabriel Pereira e Suzuki come difensori, Robert, Madsen, Lerager e Larsson come centrocampisti e come attaccanti Claesson ed Elyounoussi. I tedeschi invece proporranno un 3-4-2-1 con Kobel, Sule, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Gross, Sabitzer e Svensson, Adeyemi e Nmecha, e Guirassy.

Copenhagen Borussia Dortmund, quote e possibile esito finale

Secondo Sisal e tanti altri bookmakers la diretta Copenhagen e Borussia Dortmund dovrebbe essere una sfida con un risultato ben definito già dall’inizio che dovrebbe vedere la vittoria dei tedeschi, che infatti è fissata a 1.90, questo per la loro posizione migliore in classifica e per la forza della rosa, superiore a quella degli avversari. La vittoria dei danesi è invece il risultato che potrebbe essere più difficile e infatti sarà pagato 4.00 se si dovesse verificare, mentre per il pareggio la quota scelta è 3.60, comunque molto alta ma non è quella maggiore.