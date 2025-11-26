Champions League, Diretta Copenhagen Kairat Almaty, streaming video tv: operazione riscatto tra due club ancora a quota un punto (26 novembre 2025)

DIRETTA COPENHAGEN KAIRAT ALMATY (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nessun precedente per la diretta Copenaghen Kairat Almaty, nessun incrocio nemmeno tra i due allenatori: questa partita che sta per cominciare per la quinta giornata di Champions League rappresenta una prima volta assoluta, anche riguardo il fatto che i danesi, che certamente hanno molte più partecipazioni nelle fasi finali delle coppe europee, per la prima volta questa sera si trovino a sfidare un’avversaria che arriva dal Kazakhstan, un Paese che dal canto suo ha prodotto ben pochi precedenti riguardo le sue rappresentanti, possiamo ricordare l’epopea dell’Astana e poco altro nel corso della storia.

Il calcio kazako però è in crescita: lo conferma anche la figura di Dastan Satbaev, classe 2008 e dunque giovanissimo, sul quale ha già messo gli occhi il Chelsea che lo scorso febbraio lo ha acquistato per 4 milioni di euro e dal primo luglio 2026 lo porterà a Stamford Bridge, questo naturalmente potrebbe spianare la strada ad altri calciatori del Kazakhstan e intanto in questa Champions League potrebbe arrivare un risultato a sorpresa, ecco finalmente che possiamo lasciare la parola alla diretta Copenaghen Kairat Almaty che comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA COPENHAGEN KAIRAT ALMATY, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Copenhagen Kairat Almaty? Allora dovrete abbonarvi a Sky, azione che vi permetterà di guardare il match in diretta streaming su Sky Go.

UN PUNTO PER ENTRAMBE

Tra le partite che aprirà questo mercoledì 26 novembre 2025 con uno dei match alle ore 18:45 c’è la diretta Copenhagen Kairat Almaty. La gara si disputerà al Parken Stadium della capitale danese e obbliga le squadre a dare un segnale.

Il Copenhagen vanta solamente un punto cioè il pareggio con il Bayer Leverkusen per 2-2, seguito da tre sconfitte con la sorpresa Qarabag e due squadre superiori nel complesso come Borussia Dortmund e Tottenham.

Anche il Kairat Almaty è fermo a quota uno, frutto dello 0-0 in casa contro il Pafos nonostante la superiorità numerica dal quarto minuto del primo tempo. Nelle altre sfide sono arrivati tre ko contro Sporting Lisbona, Real Madrid e Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI COPENHAGEN KAIRAT ALMATY

Il Copenaghen giocherà con il modulo 4-4-2 con Kotarski in porta, difeso dal quartetto Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos e Lopez. A centrocampo spazio a Larsson, Lerager, Clem e Achouri con Moukoko-Elyounoussi davanti.

Risponde il Kairat Almaty con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Anarbekov, protetto da Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin e Machado Mata. Nella zona nevralgica del campo Kasabulat e Arad con Gromyko, Jorginho e Satpaev dietro a Edmilson Santos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COPENHAGEN KAIRAT ALMATY

Il Copenhagen è quotato solamente a 1.36 dunque favoriti rispetto al Kairat Almaty a 8.80 e il pareggio a 5.35. Over 2.5 a 1.57, Under a 2.37.