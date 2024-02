DIRETTA/ Copenhagen Manchester City video streaming tv: precedenti non a senso unico! (13 febbraio 2024)

DIRETTA COPENHAGEN MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Copenhagen Manchester City, possiamo fare un tuffo nella breve storia di questa partita, che vanta solamente quattro precedenti, con un bilancio favorevole al City ma non del tutto a senso unico, con due vittorie per gli inglesi e altrettanti pareggi. I primi due sono relativi alla Coppa Uefa 2008-2009, ultima edizione prima del passaggio all’Europa League: il City non era ancora una superpotenza e affrontò il Copenhagen a febbraio, nel primo turno dopo i gironi.

L’andata giocata a Copenhagen giovedì 19 febbraio 2009 terminò con un pareggio per 2-2, poi però il Manchester City vinse per 2-1 in casa e si qualificò. Gli altri due precedenti sono decisamente più recenti: fase a gironi della scorsa edizione della Champions League, il 5 ottobre 2022 il City vinse addirittura 5-0 a Manchester, poi però nel ritorno giocato l’11 ottobre in Danimarca ci fu un pareggio per 0-0. Potremmo allora sottolineare il fatto che finora il Manchester City non ha mai vinto a Copenhagen: ci riuscirà questa volta? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COPENHAGEN MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Copenhagen Manchester City bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, quest’ultima infatti detiene i diritti per la massima competizione europea e in alternativa si potrà seguire questo match su NowTv, con le medesime modalità con la quale lo si potrebbe fare anche con Sky.

COPENHAGEN MANCHESTER CITY: GUARDIOLA IN DANIMARCA!

Brilla il verde dei campi e la luce dello stadio è abbagliante per la diretta di Champions League di Copenhagen Manchester City, in programma oggi 13 febbraio alle ore 21. Questo incontro rappresenta l’andata degli ottavi di finale, con i Citizens che muoverano il primo passo verso il back to back del titolo di campioni in carica. L’avversario odierno, una squadra che sebbene possa essere considerata modesta rispetto alle stelle del City, ha dimostrato la sua tenacia e abilità nel corso della fase a gironi.

Il Copenhagen ha dato del filo da torcere a squadre più blasonate, come dimostrato nel confronto con lo United. Sarà interessante vedere come affronteranno la sfida contro una delle squadre più forti del panorama calcistico europeo. Adotteranno uno stile più difensivo o come al solito attaccheranno senza paura? Scopriamolo insieme nel corso di questa diretta!

DIRETTA COPENHAGEN MANCHESTER CITY: PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta di il Copenhagen Manchester City. Pep Guardiola schiera la sua formazione con l’arma letale Erling Haaland in attacco, pronto a creare scompiglio nella difesa avversaria con la sua potenza fisica e il fiuto del gol. Haaland sarà supportato dal mago del centrocampo Kevin De Bruyne, il cui genio nel passaggio potrebbe innescare le letali accelerazioni dell’attaccante norvegese.

Spostando l’attenzione sui padroni di casa, il Copenhagen conta sull’apporto cruciale di Mckenna nel reparto offensivo. Con la sua mobilità, il giocatore danese offre al suo team sia la fisicità necessaria sia la tecnica per mandare in rete i suoi compagni.

COPENHAGEN MANCHESTER CITY, LE QUOTE

Vediamo ora le quote per questa diretta di Copenhagen Manchester City affidandoci al sito di Bwin: il segno che decreterebbe la vittoria danese viene quotato a 4,5, mentre il segno x che decreterebbe il pari a 3,5. La vittoria degli Sky Blues invece è messa a 2.











