Diretta Coppa Agostoni 2022/ Streaming video Rai: chi vincerà a Lissone?

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2022: INIZIA IL TRITTICO DI LOMBARDO

Con la diretta della Coppa Agostoni 2022 oggi, giovedì 29 settembre, inizierà l’ultima parte della stagione del ciclismo, quella che ci porterà al Giro di Lombardia, ultimo Monumento dell’anno. Prima di sabato 8 ottobre, ci sono però da vivere anche diverse altre classiche che hanno fatto la storia del ciclismo italiano e la prima in programma è appunto la Coppa Agostoni, che un anno fa era slittata alla chiusura d’autunno, addirittura dopo il Lombardia, con Alexey Lutsenko vincitore davanti a Matteo Trentin e Alessandro Covi. In questo 2022 invece la Coppa Agostoni apre gli ultimi impegni dell’anno e costituisce anche il primo atto del Trittico Lombardo, che vedrà poi in programma settimana prossima la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine.

Tutto questo renderà ancora più significativa la diretta della Coppa Agostoni 2022, che come da tradizione vedrà partenza ed arrivo a Lissone e un percorso impegnativo, che sicuramente garantirà spettacolo. Stavolta non ci sarà il sapore dell’ultimo giorno di scuola, ma il fascino dell’inizio dell’ultima fase della stagione, che comunque riserva ancora molte classiche storiche del ciclismo, che naturalmente faranno gola a tanti. La Coppa Agostoni ci regalerà un bellissimo giovedì con il grande ciclismo: oggi chi vincerà dunque a Lissone?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA AGOSTONI 2022

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Agostoni 2022 sarà a partire dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD, il canale disponibile in chiaro per tutti al numero 58 del telecomando. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video della Coppa Agostoni 2022, disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA COPPA AGOSTONI 2022 SU RAIPLAY

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2022: IL PERCORSO

Per presentare nel migliore dei modi che cosa potrebbe succedere nella diretta della Coppa Agostoni 2022, andiamo a presentare in maniera più approfondita il percorso di questa bella classica. Naturalmente annotiamo innanzitutto che la partenza della Coppa Agostoni 2022 avrà luogo alle ore 11.30 da via Catalani a Lissone, naturalmente anche località sede dell’arrivo, atteso indicativamente entro le 16.30. Il percorso prevederà innanzitutto un tratto in linea iniziale di circa 60 km già con diversi saliscendi e in particolare la salita di Sirtori, poi si entrerà nella fase cruciale della corsa.

La Coppa Agostoni 2022 infatti avrà come punto culminante il circuito di Lissolo, che sarà da ripetere per ben quattro giri, ognuno dei quali misurerà 24,5 km e prevederà le salite di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo – simbolo della tradizionale corsa lombarda – che ripetute per ben quattro volte saranno naturalmente decisive nell’economia della corsa (cinque per Sirtori considerato anche il passaggio iniziale). Terminata la quarta tornata, infine si tornerà con un tratto finale molto veloce verso l’arrivo di Lissone, posto dopo ben 193 km in via Matteotti.











