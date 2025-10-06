Diretta Coppa Bernocchi 2025 streaming video Rai: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Legnano (oggi lunedì 6 ottobre)

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2025: GRANDE CLASSICA A LEGNANO

Siamo nel cuore delle belle classiche italiane di fine stagione, questa è una settimana speciale per il nostro ciclismo e oggi, lunedì 6 ottobre, l’appuntamento è con la diretta Coppa Bernocchi 2025, la corsa lombarda che ha come città di riferimento Legnano e che negli ultimi anni ha spesso fatto la felicità dei corridori belgi.

Possiamo fare i nomi nobilissimi di Remco Evenepoel nel 2021 e di Wout Van Aert nel 2023, d’altronde la Coppa Bernocchi tradizionalmente è corsa aperta a molti possibili epiloghi diversi, in cui un anno può vincere Elia Viviani e l’anno successivo Vincenzo Nibali, tanto per parlare invece di italiani e restando a tempi recenti.

Questi nomi nobili illustrano il fascino che la corsa ha saputo conservare anche in epoca contemporanea, nonostante non faccia parte del World Tour, le sorprese tuttavia sono sempre possibili e allora dobbiamo ricordare che l’anno scorso vinse un belga, ma decisamente meno noto dei suoi connazionali, perché il successo 2024 era andato a Stan Van Tricht.

Vincere questa classica garantisce un posto nella storia del ciclismo, perché quest’anno arriviamo all’edizione numero 106. La collocazione al lunedì magari non sarà il massimo, ma il nostro consiglio è di seguire lo stesso con la massima attenzione la diretta Coppa Bernocchi 2025, siamo sicuri che ne varrà la pena…

COPPA BERNOCCHI 2025 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta Coppa Bernocchi 2025 in tv sarà disponibile per le fasi decisive della corsa a partire dalle ore 15.25 su Rai Sport HD, canale numero 58. In un giorno lavorativo è importante ricordare anche la diretta streaming video disponibile tramite sito o applicazione di Rai Play.

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2025: GLI ORARI E IL PERCORSO DELLA CORSA

Pur mantenendo sempre la stessa ossatura, ci sono sempre delle piccole novità e allora scopriamo il percorso della diretta Coppa Bernocchi 2025, che quest’anno misurerà 191,6 km e quindi sarà quasi 20 km più lunga rispetto all’anno scorso. La partenza sarà a San Giorgio su Legnano alle ore 12.30 e lungo il tracciato saranno in programma tre traguardi volanti collocati a Parabiago, Nerviano e Cerro Maggiore, però ovviamente saranno le salite a lasciare il segno.

Da questo punto di vista, la diretta Coppa Bernocchi 2025 avrà come sempre il caratteristico circuito della Valle Olona, che misura 17 km e sarà da ripetere otto volte (una in più dell’anno scorso), con la salita del Morazzone, definito come Piccolo Stelvio, con pendenza media al 7,1% e punte fino al 14% di pendenza massima nel tratto più duro, cioè lungo la rampa ribattezzata ‘Caramamma’, nome decisamente curioso nel panorama del ciclismo. Il finale sarà invece all’insegna della velocità verso l’arrivo di Legnano, per la precisione in Via XX Settembre per scoprire linone del vincitore della Coppa Bernocchi 2025.