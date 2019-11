Diretta Coppa Davis 2019/ Streaming video e tv: i quarti di finale (tennis)

La Coppa Davis 2019 è giunta ai quarti di finale: venerdì 22 novembre sarà il giorno in cui scopriremo le quattro nazionali che arriveranno a giocarsi le semifinali del torneo di tennis per nazioni. Purtroppo l’Italia è stata eliminata perdendo entrambe le sfide nel suo girone, un risultato assolutamente deludente considerate le premesse e gli avversari, e il fatto di essere arrivati alle Finals con Matteo Berrettini da numero 8 Atp e Fabio Fognini in una delle sue migliori versioni; alla Caja Magica di Madrid, sede unica di un appuntamento che quest’anno è stato rivoluzionato per mano dei nuovi padroni (tra cui il difensore del Barcellona Gerard Piqué), sarà però grande spettacolo anche per la presenza di sensazionali campioni come Novak Djokovic e Rafa Nadal. Dunque i quarti di finale saranno Serbia Russia, Argentina Spagna e Gran Bretagna Germania (si è già disputata nella sessione serale di giovedì Australia Canada): non resta che vedere quello che succederà nella diretta della Coppa Davis 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sappiamo la diretta tv della Coppa Davis 2019 sarà garantita dalla web-tv federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che è fruibile anche attraverso il decoder di Sky, al canale 224. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alle sfide del torneo di tennis anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il portale dell’emittente (www.supertennis.tv); il sito ufficiale della manifestazione è invece all’indirizzo www.daviscup.com, e qui troverete informazioni utili sulle nazionali ancora in corsa e sui giocatori impegnati a Madrid.

DIRETTA COPPA DAVIS 2019: RISULTATI E CONTESTO

La prima edizione della nuova Coppa Davis 2019 è stata soddisfacente? Andrà valutato più avanti, nel frattempo è chiaro che il torneo ha tanto seguito quanto più ci sono i campioni ad onorarlo. La presenza di Novak Djokovic e Rafa Nadal, che è stato in forse fino all’ultimo, naturalmente hanno attirato le folle e e i telespettatori; questo però succedeva anche negli anni scorsi e con la formula vecchia. Di sicuro c’è stata come la sensazione di una “confusione” della quale avremmo fatto a meno: non solo legata ai tanti match in contemporanea in un’unica sede, ma anche e soprattutto i calcoli per definire le due migliori seconde che, per gli appassionati a casa o presenti alla Caja Magica, non devono essere stati troppo semplici (bisogna contare i set e in certi casi anche i game) e dunque hanno tolto un po’ di pepe. Sia come sia, adesso ci lanciamo nei quarti di finale: difficile capire quale squadra possa essere realmente favorita per andare a vincere la Coppa Davis 2019. Forse la Spagna è la più completa (ma dipende dalle condizioni di Nadal e soprattutto l’Argentina è forse l’avversaria peggiore), la Serbia può contare su Djokovic (ma la giovane Russia può fare il colpo vincendo le altre due sfide) mentre la Gran Bretagna ha un Andy Murray in enorme crescita, e sfida una Germania solidissima con due singolaristi come Philipp Kohlschreiber e Jan-Lennard Struff. Sarà dunque una giornata intensa, a prescindere da come andranno le cose: aumenta il rammarico per l’assenza dell’Italia, che avrebbe davvero potuto iscriversi ai quarti di finale del torneo.



