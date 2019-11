Diretta Coppa Davis 2019/ Streaming video tv, orario semifinali (23 novembre)

La Coppa Davis 2019 è giunta alle semifinali: oggi sabato 23 novembre sarà il giorno in cui scopriremo i nomi delle due nazionali che domani si giocheranno il titolo del rinnovato (o stravolto?) torneo di tennis per nazioni. Purtroppo l’Italia è stata eliminata già nella fase a gironi alla Caja Magica di Madrid, sede unica di un appuntamento che quest’anno è stato rivoluzionato per mano dei nuovi padroni (tra cui il difensore del Barcellona Gerard Piqué), una rivoluzione che a dire il vero ha fatto storcere il naso a molti e che probabilmente andrà ritoccata negli anni a venire. Comunque adesso siamo sempre più nel vivo e di conseguenza non ci resta che vedere quello che succederà nella diretta della Coppa Davis 2019. Si partirà stamattina già alle ore 10.30 e la prima semifinale sarà Canada Russia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2019

Come sappiamo la diretta tv della Coppa Davis 2019 sarà garantita dalla web-tv federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che è fruibile anche attraverso il decoder di Sky, al canale 224 della piattaforma satellitare. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, sarà possibile assistere alle sfide del torneo di tennis anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il portale dell’emittente (www.supertennis.tv); il sito ufficiale della manifestazione è invece all’indirizzo www.daviscup.com, e qui troverete informazioni utili sulle nazionali ancora in corsa e sui giocatori impegnati a Madrid.

DIRETTA COPPA DAVIS 2019: RISULTATI E CONTESTO

Dunque il sabato della diretta Coppa Davis 2019 comincerà molto presto con la prima semifinale, che metterà di fronte il Canada (già vincente giovedì sera nel primo quarto di finale contro l’Australia) e la Russia, che invece ieri ha avuto la meglio sulla Serbia di Novak Djokovic. I russi d’altronde possono contare su due ottimi nomi quali Karen Khachanov e Andrey Rublev, mentre il Canada oltre a Denis Shapovalov si gode un Vasek Pospisil su livelli davvero altissimi e forse imprevedibili. Ricordiamo la formula della nuova Coppa Davis: in ogni sfida si giocano due singolari e poi un doppio, che può essere cancellato nel caso in cui una nazionale sia già 2-0 dopo i due singolari, dal momento che ora servono due vittorie su tre partite per avanzare. Format due su tre anche nelle singole partite, che sono appunto al meglio dei tre set e non più sulla distanza dei cinque set: modifiche naturalmente indispensabili per permettere la disputa di un torneo con 18 squadre compattato in una sola settimana.



