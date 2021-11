Diretta Coppa Davis 2021/ Streaming video tv: programma 4^ giornata, 28 novembre

DIRETTA COPPA DAVIS 2021: GLI ULTIMI VERDETTI!

Oggi domenica 28 novembre sarà l’ultima giornata della fase a gironi per la diretta della Coppa Davis 2021, dunque scopriremo gli ultimi verdetti per completare il tabellone dei quarti di finale che ci terranno compagnia invece da domani sempre nella triplice sede di Torino, Innsbruck e Madrid, con la capitale spagnola che poi ospiterà nel prossimo fine settimana semifinali e finali per decretare la Nazionale vincitrice di questa Coppa Davis 2021.

DIRETTA/ Italia Colombia Coppa Davis 2021 (0-0) video streaming tv: si va in campo!

Possiamo dire subito che l’Italia ha già completato le proprie fatiche nel girone E, avendo affrontato venerdì gli Stati Uniti nel primo incontro e ieri la Colombia (sono gironi da tre squadre ciascuna), oggi di conseguenza manca naturalmente Usa Colombia alle ore 16.00 per completare il nostro gruppo, uno dei due ospitati presso il Pala Alpitour di Torino, in queste settimane “capitale” del tennis mondiale avendo ospitato anche le Atp Finals 2021 vinte da Alexander Zverev appena una settimana fa.

DIRETTA/ Italia Usa Coppa Davis 2021 (2-0) video streaming tv: Sinner, vittoria show!

DIRETTA COPPA DAVIS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Coppa Davis 2021 è su SuperTennis: sarà dunque la web-tv federale a trasmettere i match del torneo, appuntamento in chiaro sul digitale terrestre (numero 64) e accesso disponibile anche agli abbonati Sky sul loro decoder (numero 212). In assenza di un televisore sarà possibile assistere ai match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene messo a disposizione dalla stessa emittente, attraverso il proprio sito. Il portale www.daviscup.com è invece quello ufficiale della competizione, e qui vi troverete tutte le informazioni utili del caso.

Alexander Zverev vs Coppa Davis/ "Non ci sarò: la voglio vincere, ma quella vera"

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

DIRETTA COPPA DAVIS 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Abbiamo detto di Usa Colombia, ma adesso andiamo ad indicare tutti gli incontri in programma oggi nella diretta Coppa Davis 2021, ricordando che ogni sfida tra due Nazionali prevede tre partite, due in singolare e un doppio (tutte al meglio dei tre set). A Torino oltre al gruppo dell’Italia si gioca pure il girone D, che scenderà in campo già alle ore 10.00 con Croazia Ungheria per completare il proprio programma. Nella prima fascia giornaliera, quella appunto con inizio alle ore 10.00, avremo anche Canada Kazakistan per il girone B a Madrid e Gran Bretagna Repubblica Ceca per il girone C a Innsbruck.

Alle ore 16.00 invece, oltre a Usa Colombia nel capoluogo piemontese, avremo Spagna Russia che completerà il programma del girone A naturalmente a Madrid (forse la sfida più affascinante in questi gironi della Coppa Davis 2021) e Germania Austria del girone F a Innsbruck. Da domani invece sarà la volta dei quarti di finale, uno al giorno fino a giovedì: il primo appuntamento sarà proprio a Torino, per l’ultimo giorno di grande tennis in Italia nel 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA