Diretta/ Corea del Sud Ghana streaming video Rai 2: ultima occasione (Qatar 2022)

DIRETTA COREA DEL SUD GHANA: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Corea del Sud Ghana, in diretta lunedì 28 novembre 2022 alle ore 14.00 presso l’Education City Stadium di Al Rayyan sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Le due selezioni si giocano le ultime cartucce per cercare l’assalto agli ottavi di finale. Ha iniziato sicuramente meglio la Corea del Sud che ha bloccato sul pari senza reti l’Uruguay, mettendo in mostra una qualità e un’organizzazione che ora potrebbero far spiccare il volo ai sudcoreani.

Il Ghana contro il Portogallo ha lottato e perso 3-2, buona impressione fornita dagli uomini di Otto Addo ma ora servono i punti per pensare di andare avanti nei Mondiali. Il 10 giugno 2014 Corea del Sud e Ghana si sono affrontate per l’ultima volta in amichevole con gli africani che vinsero in quell’occasione con un netto 4-0, il 7 giugno 2011 sempre in amichevole in sudcoreani hanno battuto per l’ultima volta il Ghana col punteggio di 2-1.

COREA DEL SUD GHANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Corea del Sud Ghana sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Corea del Sud Ghana, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI COREA DEL SUD GHANA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI COREA DEL SUD GHANA

Le probabili formazioni della diretta Corea del Sud Ghana, match che andrà in scena all’Education City Stadium di Al Rayyan. Per la Corea del Sud, Paulo Bento schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seung-Gyu Kim; Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Kyung-Won Kwon, Jin-Su Kim; Woo-Young Jung, In-Beom Hwang; Hee-Chan Hwang, Jae-Sung Lee, Heung-Min Son; Ui-Jo Hwang. Risponderà il Ghana allenato da Otto Addo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ati Zigi; Odoi, Amartey, Lamptey, Dijku; Sulemana, Abdul, Partey, J. Ayew; I. Williams, Kudus.

COREA DEL SUD GHANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Corea del Sud Ghana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria della Corea del Sud con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Ghana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











