Scaletta Cornetto Battiti Live 2025 diretta streaming oggi - 22 giugno 2025 - su Canale 5: i cantanti previsti per l’ultima puntata.

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento con la musica più rovente dell’estate; questa sera – 22 giugno 2025 – è prevista su Canale 5 la diretta Cornetto Battiti Live 2025, come sempre tra gli eventi più attesi della bella stagione in termini di musica e per l’elezione dei tormentoni che accompagneranno miriadi di vacanzieri in questi mesi. Come visto nei precedenti appuntamenti, la serata sarà allietata da un numero smisurato di cantanti e artisti che si passeranno il testimone sul palco a ritmo hit e momenti imperdibili; l’onore dell’apertura toccherà a Gigi D’Alessio, ma qual è la scaletta Cornetto Battiti Live 2025 per l’ultima puntata?

Prima di tuffarci negli splendidi meandri della scaletta Concerto Battiti Live 2025, vediamo cosa andrà a rendere ancor più entusiasmante la diretta dell’ultima puntata di oggi – 22 giugno 2025 – in prima serata su Canale 5. Non solo cantanti ma anche grandi performance a ritmo di danza con alcune vecchie conoscenze di Amici 24. Spicca fra tutti il vincitore in carica, Daniele Doria, che farà emozionare i fan dello spettacolo condotto da Ilary Blasi e Alvin.

Scaletta Cornetto Battiti Live 2025 diretta streaming e tv: tutti i cantanti per l’ultimo appuntamento sul palco di Molfetta

Entrando nel vivo di ciò che racconterà la serata, non possono mancare le informazioni sulla possibile scaletta Cornetto Battiti Live 2025, oggi 22 giugno 2025. Per la messa in onda sono previste delle modifiche che implicano l’assenza di notizie certe in riferimento all’ordine di uscita dei cantanti. Conosciamo però nell’interezza quali saranno gli artisti che si alterneranno sul palco di Molfetta. Per la diretta streaming Cornetto Battiti Live 2025 i fan potranno sintonizzarsi – oltre che su Canale 5 per la messa in onda tv – anche sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.

SCALETTA CANTANTI

Rocco Hunt, Willie Peyote, Shablo Joshua e Tormento, Petit, Tiromancino, Sangiovanni, BigMama, Leo Gassmann, Fedez e Clara, Annalisa, Coez, Fred De Palma, Luk3, Nicolò Filippucci, Iva Zanicchi, MV Killa, Sabrina Salerno e Ludwig, Eiffel 65, Arianna, Coco, Aka7even e Gabry Ponte.