Diretta/ Cosenza Alessandria: streaming video tv, calabresi d’assalto (Coppa Italia)

DIRETTA COSENZA ALESSANDRIA: I GRIGI PENSANO IN GRANDE

Cosenza Alessandria viene diretta dal signor Pezzuto e si disputerà alle 15.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Dopo la straordinaria impresa della salvezza conquistata nella scorsa stagione, il Cosenza è ripartito da mister Occhiuzzi in panchina e da un pari interno senza reti in casa contro l’Entella nella prima giornata in Serie B. Buona solidità espressa dai silani ai quali è mancato però quel guizzo in più in attacco: i rossoblu proveranno a ritrovarlo in Coppa contro un’Alessandria che era partita sicuramente bene nel primo turno, eliminando con uno spettacolare 3-2 la Sambenedettese. Conferme per i Grigi sono arrivate anche all’esordio nel campionato di Serie C, buon 1-1 esterno sul campo della Pistoiese, con gol di Chiarello e vittoria sfumata soltanto nei minuti conclusivi dell’incontro: quello di Cosenza sarà senz’altro un buon banco di prova per testare le ambizioni della formazione piemontese.

DIRETTA COSENZA ALESSANDRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Alessandria non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni di Cosenza Alessandria, sfida in programma allo stadio San Vito-Marulla e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Cosenza sarà schierato dal tecnico Occhiuzzi con un 3-4-1-2: Saracco; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez; Sacko, Carretta. 3-4-1-2 per l’Alessandria di Angelo Adamo Gregucci con questo undici titolare schierato dal 1′: Pisseri; Scognamillo, Blondett, Macchioni; Parodi, Casarini, Suljic, Castellano; Chiarello; Corazza, Arrighini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Cosenza Alessandria, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,70 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,55 volte la vostra giocata.



