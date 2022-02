Diretta/ Cosenza Alessandria streaming video tv: per uscire dai play out (Serie B)

DIRETTA COSENZA ALESSANDRIA: ALTRA PARTITA TIRATISSIMA!

Cosenza Alessandria, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Sfida delicata in zona play out: con le ultime due sconfitte consecutive contro Ascoli e Perugia l’Alessandria ha in parte vanificato la rimonta delle ultime settimane, ritrovandosi a -4 dalla Spal sestultima e restando comunque a +3 sullo stesso Cosenza, ora quartultimo.

I silani nell’ultima sfida disputata sono riusciti almeno a tornare a muovere la classifica, ma il rocambolesco 3-3 nel derby contro il Crotone non ha fatto altro che inguaiare entrambe le squadre, con il Cosenza ora a -7 dalla potenziale salvezza diretta. Nel match d’andata Alessandria vincente di misura in casa contro il Cosenza, grigi ok grazie a una rete di Di Gennaro, mentre a Cosenza l’ultimo confronto è stato in Coppa Italia, vinto 1-0 dai calabresi il 30 settembre 2020.

DIRETTA COSENZA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cosenza Alessandria sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Alessandria, match che andrà in scena allo stadio San Vito di Cosenza. Per il Cosenza, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vigorito; Vaisanen, Rigione, Camporese; Situm, Kongolo, Palmiero, Vallocchia, Liotti; Laura, Caso. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Ba, Casarini, Lunetta; Milanese, Chiarello; Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

