Diretta/ Cosenza Ascoli, streaming video tv: cercasi svolta (Serie C)

DIRETTA COSENZA ASCOLI: PUNTI PESANTI!

Cosenza Ascoli, in diretta domenica 18 dicembre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio San Vito di Cosenza, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie B. Gara fondamentale per due squadre che non vincono da troppo tempo, in palio questo pomeriggio punti pesantissimi.

Il Cosenza è diciottesimo in classifica con 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. I rossoblu sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Venezia. L’Ascoli, invece, è decimo a quota 22 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. La vittoria manca da diverse settimane, nell’ultimo turno è arrivato uno 0-0 contro il Genoa.

COSENZA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ASCOLI

È tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Cosenza Ascoli, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine calabrese, schierata con il 4-3-2-1: Marson, Rispoli, Vaisanen, Rigione, La Vardera, Brescianini, Voca, Florenzi, Brignola, D’Urso, Nasti. Passiamo adesso ai marchigiani, Bucchi opta per il 3-5-2: Guarna, Tavcar, Botteghin, Quaranta, Donati, Collocolo, Giovane, Caligara, Falasco, Gondo, Lungoyi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Cosenza Ascoli. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Cosenza è a 2,85, il pareggio è quotato 3,05, mentre il successo dell’Ascoli è a 2,60. Secondo i bookmakers non ci sarà la giostra del gol: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,30. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.

