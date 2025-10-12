Diretta Cosenza Atalanta U23 streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA COSENZA ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo ad un passo dalla diretta di Cosenza Atalanta U23, ma prima di immergerci nella diretta di questa partita vediamo insieme chi tra queste due compagini ha il favore della matematica dalla propria parte. I calabresi si affidano alla solidità e all’organizzazione difensiva, con appena 0,8 xG concessi a partita e una media di 4 tiri nello specchio subiti, ma segnano poco: solo 1,0 gol di media, frutto di un attacco che fatica a rendersi pericoloso nei primi tempi (il 70% dei gol arriva nella ripresa). L’Atalanta U23, invece, porta in campo il classico stile nerazzurro: ritmo alto, intensità e possesso aggressivo.

I giovani bergamaschi hanno il 59% di possesso medio, 1,6 xG prodotti e una notevole efficacia offensiva (19% di realizzazione sui tiri nello specchio). Tuttavia, la loro fragilità è l’inesperienza: concedono 1,4 gol subiti di media e calano fisicamente nell’ultimo quarto d’ora. Adesso via al commento live della diretta di Cosenza Atalanta U23, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COSENZA ATALANTA U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cosenza Atalanta U23 è garantita da Sky Sport e dunque fruibile in tv per gli abbonati, al pari della diretta streaming video per la quale dovrete essere clienti di Now Tv.

COSENZA ATALANTA U23: LA DEA ANNASPA!

Raccontiamo la diretta Cosenza Atalanta U23 dicendo innanzitutto che si gioca regolarmente, alle ore 14:30 di domenica 12 ottobre 2025: questa volta la Dea non ha potuto chiedere il rinvio a differenza dell’ultimo weekend dedicato alle nazionali, dunque siamo in campo per la nona giornata nel girone C di Serie C 2025-2026.

A proposito di Atalanta U23, la situazione rimane pessima: l’unica vittoria in campionato risale al 29 agosto, i punti in classifica sono davvero pochi e la squadra è in crollo rispetto alle altre annate, in più togliendo le sei reti rifilate al Casarano ha segnato la miseria di due gol nelle altre sette partite, quindi soffre tantissimo offensivamente.

Non così il Cosenza, che ha avuto bisogno di tempo per riabituarsi alla terza divisione ma poi ha preso il volo: quella sul campo dell’Audace Cerignola è stata la terza vittoria consecutiva e la quarta in quattro impegni, possiamo dunque annoverare anche la squadra calabrese tra le pretendenti alla promozione.

Questo significa anche che oggi pomeriggio la diretta Cosenza Atalanta U23 potrebbe consegnarci l’ennesimo flop per gli orobici, che però possono sempre trovare il modo di risalire la corrente; aspettando la partita diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ATALANTA U23

Nel 4-3-3 di Antonio Buscè per la diretta Cosenza Atalanta U23 dovrebbe esserci qualche modifica rispetto alla vittoria di Cerignola: a tornare titolari possono essere soprattutto Tommaso D’Orazio e Aldo Florenzi, il primo come terzino sinistro e il secondo a destra nel tridente completato da Simone Mazzocchi e Cannavò, a centrocampo invece le scelte sono ormai fissate con la regia di Christian Langella che è accompagnato dalle mezzali Kouan e Garritano, entrambe di spinta, in difesa Dametto e Caporale davanti a Vettorel e Cimino che sarebbe il terzino destro.

Salvatore Bocchetti dovrà rinunciare a Obric e Papadopoulos, impegnati con le nazionali (come Idele e Lorenzo Riccio, ai Mondiali U20 con l’Italia), potrebbe puntare ancora sul 3-4-2-1 con il ballottaggio Misitano-Henry Camara davanti, alle spalle restano favoriti Dominic Vavassori e Cortinovis così come Bergonzi e Simonetto sulle corsie laterali, in mezzo invece Mencaraglia dovrebbe tornare a fare coppia con Alberto Manzoni (scalzando Levak), in difesa se la giocano Plaia e Tornaghi, rischiano il posto quindi Navarro e Comi con la conferma di Guerini, in porta come al solito andrà Vismara.

QUOTE E PRONOSTICO COSENZA ATALANTA U23

Ecco anche una brevissima valutazione circa le quote per il pronostico sulla diretta Cosenza Atalanta U23: la Snai non ha dubbi nel dirci che i lupi siano favoriti, perché fa coincidere il segno 1 per la loro vittoria con una vincita che ammonta a 1,80 volte quanto avrete messo sul piatto, invece il successo della giovane Dea regolato dal segno 2 porta in dote un guadagno pari a 3,90 volte la posta in palio, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio ha un valore corrispondente a 3,40 volte la giocata.