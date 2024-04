DIRETTA/ Cosenza Bari video streaming tv: i galletti dominano nei precedenti (Serie B, 27 aprile 2024)

DIRETTA COSENZA BARI: I TESTA A TESTA

La diretta di Cosenza Bari ci introduce a un bel derby del Sud, con precedenti anche recenti: troviamo nove partite dal 2000 a oggi, con un quadro clamorosamente a favore dei galletti. Tra il maggio 2002 e il febbraio dello scorso anno il Bari ha vinto sette partite consecutive, subendo peraltro un solo gol nell’ultima sfida di questa serie; due giorni prima dell’ultimo Natale il Cosenza ha finalmente spezzato questa striscia pareggiando senza gol al San Vito, ma resta il fatto che nelle ultime dieci gare contro il Bari sia riuscito a segnare appena tre reti. Due di queste in casa, nel dicembre 2001: ultimo successo dei lupi contro i galletti.

Eravamo sempre in Serie B, al gol di Mattia Collauto dopo due minuti il Cosenza aveva risposto con Igor Zaniolo, papà di Nicolò, e Tomaso Tatti. L’ultima vittoria che il Bari ha timbrato in Calabria invece è decisamente più recente: settembre 2022, quinta giornata dello scorso campionato. In panchina c’era ovviamente Michele Mignani che sfidava il collega Davide Dionigi, il Cosenza era partito molto bene nel torneo ma quel giorno aveva perso in pieno recupero del primo tempo, grazie al gol messo a segno da Walid Cheddira. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COSENZA BARI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la partita Cosenza Bari in diretta, sintonizzati sui canali Sky a partire dal canale 251, accessibile tramite un abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, lo stesso abbonamento ti consente di seguire la partita su NowTv, la piattaforma di streaming online. Infine, puoi anche utilizzare Dazn per guardare la sfida in diretta.

LA PRESENTAZIONE

Tutto è pronto per la diretta di Cosenza Bari in onda oggi 27 aprile 2024 alle ore 16,15. Il match sarà valido per la 35esima giornata di Serie B. I padroni di casa si trovano al 14esimo posto in classifica e arrivano alla sfida dopo una convincente vittoria per 4-0 in trasferta contro la Reggiana.

Dall’altra parte del campo, il Bari occupa la 16esima posizione e si trova a rischio playin. Gli ospiti sono reduci da un pareggio per 1-1 contro il Pisa e cercheranno di ottenere una vittoria per risollevare la loro posizione in classifica.

DIRETTA COSENZA BARI: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Cosenza Bari alle probabili formazioni del match con l’obiettivo di scoprire insieme chi potrebbe portare a casa il risultato questo pomeriggio. i calabresi puntano su Tutino nel ruolo di falso nueve.

Questo giocatore ha dimostrato di avere una buona continuità in fase realizzativa e potrebbe essere la chiave offensiva della squadra. Il Bari si affiderà a Puscas sulla trequarti, sfruttando i suoi movimenti e inserimenti nell’area avversaria.

COSENZA BARI, LE QUOTE

Come di consueto vediamo anche le quote per capire la favorita della diretta di Cosenza Bari, tutto questo grazie al sito della Snai: il segno 1 ha una quota pari a 1,8 mentre il pareggio che sta ad indicare un pareggio è quotato a 2,1, La vittoria dei galletti invece è fissata a 2,5.











