Diretta Cosenza Bari, biancorossi inseguono i playoff

Lo Stadio San Vito ospiterà la diretta Cosenza Bari della trentaseiesima giornata di Serie B che potrebbe essere fondamentale per i biancorossi che in caso di un’ennesima sconfitta, dopo quella 1-2 con il Modena, vedrebbero allontanarsi sempre di più la possibilità di partecipare ai playoff a fine anno per provare a puntare alla promozione, obiettivo che la squadra pugliese cerca da qualche anno.

Per i rossoblù la stagione invece è già arrivata al termine visto che occupano l’ultimo posto e non hanno possibilità di riuscire a recuperare abbastanza punti per salvarsi matematicamente o anche solo per raggiungere i playout.

Diretta Cosenza Bari streaming video, dove seguirla

Come al solito la diretta Cosenza Bari sarà visibile da Dazn che dalle 15.00 manderà in onda la partita in streaming sul sito o l’app per gli abbonati.

Formazioni Cosenza Bari, i probabili ventidue in campo

A scendere in campo nella diretta Cosenza Bari dovrebbero essere più o meno gli stessi undici della scorsa giornata, dove i rossoblù hanno perso 3-1 in casa della Salernitana, nonostante questo Massimiliano Alvini schiererà un 3-4-1-2 con Micai, Hristov, Sgarbi e Venturi, Ricciardi, Gargiulo, Kouan e Ricci, Florenzi, Pinna e Artistico. Moreno Longo invece riproporrà il 3-5-1-1 con Radunovic in porta, Obaretin, Vicari e Mantovani in difesa, Dorval, Maggiore, Benali, Maita e Olivieri a centrocampo, Falletti trequartista e Lasagna in attacco.

Diretta Cosenza Bari, quote e possibile esito finale

Il risultato che ci si aspetta per la diretta Cosenza Bari è la vittoria dei biancorossi che infatti Sisal valuta 2.25, il pareggio e la vittoria dei rossoblù invece hanno valori molto simili visto che entrambi sono risultati ritenuti difficili da vedere alla fine dei 90 minuti, il primo è pagato 3.20 mentre la seconda è fissata a 3.25. A far pendere il risultato in favore del Bari è sicuramente la differenza in classifica che c’è tra le due squadre e la complicata stagione che sta vivendo la squadra della Calabria che ha uno dei peggiori attacchi, 29 gol segnati, e una delle peggiori difese, 50 gol subiti.